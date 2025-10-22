　
拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應了

記者閔文昱／綜合報導 

藝人「閃兵案」持續延燒，Energy成員坤達（謝坤達）今（22日）一早自加拿大返台，剛抵達桃園機場就遭檢警拘提。不過，全場焦點意外被一名身穿筆挺西裝、油頭造型的年輕檢察官搶走，挺拔身姿與冷靜氣勢讓網友暴動直呼「比坤達還帥！」、「請問可以拘提我嗎？」對此，本人也低調回應了。

這名「帥檢」被起底是新北地檢署檢察官粘鑫，現年31歲、身高188公分，畢業於東吳大學法學院，司法官學院第61期結業。從業約2年半，曾偵辦過「無極慈玄堂虐死女信徒案」與全台首件國民法官宣判案件偵查階段，現任公訴組檢察官。當年他18歲曾報名模特兒選拔落選，笑稱「還好沒選上，才能以另一種方式實現夢想」。

▲188公分的檢察官粘鑫，因拘提坤達意外受到網友注意。（圖／記者陸運陞攝）

▲188公分的檢察官粘鑫，因拘提坤達意外受到網友注意。（圖／記者陸運陞攝）

粘鑫外型亮眼，2023年還曾登上「檢察官公益桌曆」，當時坦言當檢察官「要耐得住寂寞，也要禁得起批評」。不過與辦案時的嚴肅形象不同，他私下穿著牛仔襯衫、反戴棒球帽，被網友形容「根本像大學生帥哥」，形成強烈反差。

根據《鏡週刊》，對於突然爆紅，粘鑫低調回應，「希望大家把注意力放回案件本身。」據了解，他是受主辦檢察官之託，前往桃園機場支援拘提指揮，對突如其來的關注感到意外。新北地檢署內部也對他的臨場專業表現給予肯定。

10/21 全台詐欺最新數據

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

