李洋去函44個亞奧運單項協會　改革方案曝光

▲李洋接任運動部長後推動現役選手參與協會運作，近日運動部並去函44個亞奧運單項協會，修改了運動員委員會的委員候選人資格。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊日前獨家報導，運動部長李洋有意推動單項運動協會全面設立運動員委員會，由實戰經驗的現役選手推選產生委員。本刊進一步掌握，李洋已拍板運動員委員會的改革方案，近日由運動部發函44個亞奧運層級的單項協會修改相關規定，未來各單項協會的運動員委員會，須由現役運動員出任委員，相關會議也應全程錄音或錄影並公開會議紀錄，以提升決策的公開透明度。

運動圈人士透露，44個亞奧運層級的單項協會（即「特定體育團體」，指在國際體育組織中擁有正式會員資格的全國性體育團體）是在10月17日收到運動部的函，公文並附上修正後的「運動員委員會委員採選舉方式產生實施計畫」、「運動員委員會組織簡則（範本）」及「運動員委員會選舉實施原則（範本）」，運動部並要求，這44個協會在今年底前須修正組織簡則及訂定選舉實施原則，提經各協會理事會審議通過後，函報運動部備查。

根據收到公文的協會人士透露，李洋拍板的運動員委員會改革方案，修正了「運動員委員會選舉實施原則（範本）」的「被選舉人」資格，未來要成為運動員委員會的委員，必須符合三條件其中之一，一是近一屆奧林匹克運動會、亞洲運動會或世界大學運動會之培訓隊選手，二是參加近一屆或近一年由協會舉辦的賽事或最優級組賽事之選手，三則是曾參加近一屆世界錦標賽、亞洲錦標賽之選手。

修改前，運動員委員會的被選舉人資格（即委員候選人），原本存有「其他經本會認定之國際賽事之選手」的條文，等於讓各單項協會有權力可以認定候選人資格。

據轉述，運動部這次去函44個協會特別在修正條文的說明欄指出，相關修正是「為了鼓勵現役選手參與運動員權益相關決策機會」，此外，「為確保最有競爭力賽事世界錦標賽、亞洲錦標賽之現役運動員作為被選舉人」，因此決定將「其他經本會認定之國際賽事資格」等文字刪除。

李洋除了修正運動員委員會的委員候選人資格，也明定委員會人數至少7人、上限為11人，並規範候補委員人數不得少於候選人人數三分之一，另委員會召開會議的頻率，也從每年一次，增加為每半年至少一次。

此外，為確保運動員委員會決議事項的執行可行性及效率，相關規定增列了委員會「得邀請協會祕書長或專任工作人員列席，其中協會祕書長及專任工作人員應配合出席」，另也要求委員會的會議「應全程錄音或錄影，會議紀錄應於協會會網站公開」，以提升公開透明度。



