　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

▲▼台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊（風衣）第2度作證，被告柯文哲、李文娟（持傘）出庭，民眾黨主席黃國昌旁聽後庭外受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日深陷「養狗仔、駭客金流」風暴，《鏡週刊》今再指黃的小姨子高翬，透過耘力國際文化事業有限公司投資凱思國際100萬。對此，黃國昌今（21日）否認，報導離譜造假、誣指毫無證據；而報導指涉的耘力國際文化事業有限公司（代表人高翬）也委託律師寄出律師函，相關指摘內容已損及被指述人名譽，要求精鏡傳媒在文到1日內移除報導並道歉，否則將提出必要的法律途徑。

《鏡週刊》指出，凱思國際4年前成立的第1筆資金100萬元，就是由黃妻高翔的妹妹高翬名下耘力國際公司注資，接著隔年凱思砸1000萬元投資《民報》。此外，2023年時，智邦科技創辦人黃安捷、前國民黨立委陳建平各別投資凱思1000萬元，《鏡週刊》指出，隨著注資的政商人士曝光，背後有無中、港資或其他不法金流，相關單位正擴大調查中。

對此，黃國昌今受訪回擊，痛批報導「造假、離譜」，強調《鏡週刊》誣指毫無證據，並揚言若不更正、道歉，將委請律師提告。他說，早上看到《鏡週刊》爆料，還很慎重致電太太確認，妻妹及其公司從未投資凱思國際，「鏡週刊什麼都愛講100萬，就請拿出匯款紀錄」。

針對黃國昌（21日）在台北地院外受訪內容，《鏡週刊》回應，第一，請黃委員記取「小沈1500」教訓。儘管你設了兩道防火牆：問太太及太太問小姨子，但本刊在你提出告訴後，定對你提出誣告之訴，並視相關人等是否虛偽陳述，追究法律責任。

第二，請黃委員不要老是只有這招：問A答B。本刊文中提及你的小姨子2021年注資一百萬元成立凱思國際，何以2022年凱思即有一千萬元投資民報？是否有中資、港資？請別想用反問的話術躲避。

第三，請黃委員不要移花接木、指鹿為馬。本刊提及黃安捷、陳建平各注資凱思國際約千萬元協助你跟拍政敵，你雖未否認，卻一再轉移焦點，指黃安捷是綠營金主，本刊報導已提及，何須你再贅述？外界關心的是你收錢辦事當打手涉及的種種不法，屆時請千萬別連滾帶爬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問小杰閃兵傻眼：我又不是他媽
修杰楷、陳柏霖「裝高血壓」閃兵　醫：數字太好偽造
快訊／才說棒棒堂「沒有兵役問題」就被小杰打臉　阿緯道歉了！
快訊／新堰塞湖畫面曝！　施工人員、住戶撤離
快訊／修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認閃兵！　移送新北檢調查
快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌
快訊／坤達不在台灣！吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲
事業高峰期當兵的台灣4男星！楊祐寧：錢再賺就有

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高市早苗當選日本首相　外交部祝賀：向來堅定挺台！盼深化合作

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

感謝「外交神隊友」壯大台灣　林佳龍：打造經濟日不落國關鍵力量

54%民眾不滿意花蓮縣府表現　縣府花公帑登報「宣傳救災成果」反擊

國際危機組織籲歐盟攜手台灣嚇阻中國　外交部樂見：助整體韌性

蕭美琴喊台積電生態系赴美惹議　龔明鑫：不是過去是力量延伸

川習會預期談台灣議題　外交部：台美溝通暢通、保持密切聯繫

熱心民眾「捐百萬」盼助輝達落腳台北　游淑慧點陷入僵局原因

美照被詐團盜用徵友「47歲真心找老公」　高嘉瑜氣炸：年齡差太多！

保障外送員權益！民進黨團推專法　納6大部會共管、拚創四方多贏

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

高市早苗當選日本首相　外交部祝賀：向來堅定挺台！盼深化合作

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

感謝「外交神隊友」壯大台灣　林佳龍：打造經濟日不落國關鍵力量

54%民眾不滿意花蓮縣府表現　縣府花公帑登報「宣傳救災成果」反擊

國際危機組織籲歐盟攜手台灣嚇阻中國　外交部樂見：助整體韌性

蕭美琴喊台積電生態系赴美惹議　龔明鑫：不是過去是力量延伸

川習會預期談台灣議題　外交部：台美溝通暢通、保持密切聯繫

熱心民眾「捐百萬」盼助輝達落腳台北　游淑慧點陷入僵局原因

美照被詐團盜用徵友「47歲真心找老公」　高嘉瑜氣炸：年齡差太多！

保障外送員權益！民進黨團推專法　納6大部會共管、拚創四方多贏

高市早苗當選日本首相　外交部祝賀：向來堅定挺台！盼深化合作

量體大、權利金高　「台中小香港」地上權爆冷流標

警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

二度作證被問「威京小沈已給過」　黃珊珊：柯文哲要我別麻煩人

他長戴降噪耳機頭暈耳鳴　醫揭「聽覺過度補償」3症狀要小心

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

10月魔法！藍鳥教頭激讚史普林格：沒比他更讓我想派上場的人

小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問棒棒堂小杰閃兵傻眼：我又不是他媽

高市早苗是誰？從重金屬鼓手到自民黨鐵娘子　登上日本第1位女首相

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

【瘋浪狂掃怪手】台北港海水倒灌！港務公司澄清非潰堤

政治熱門新聞

偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑

快訊／蔣萬安：風雨未達停班停課標準　外出注意安全

豪雨伴強風沒放假被網友灌爆　蔣萬安：平地沒達標

黃國昌小姨子曝光　匯百萬狗仔基金成立「凱思」

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

第三波閃兵案！修杰楷等被帶回　顧立雄：加速研討加嚴兵役體檢

邱毅指勤走兩岸「綠營大老」　一句替賴清德傳話！財富從天而降

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

快訊／北市宣布明正常上班上課　僅「這些小學」停班停課

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

高雄女籃「忘帶選手證」失格！陳其邁發聲

熱心民眾「捐百萬」盼助輝達落腳台北　游淑慧點陷入僵局原因

更多熱門

相關新聞

克莉絲汀貝爾挨轟：拿家暴開玩笑

克莉絲汀貝爾挨轟：拿家暴開玩笑

45歲好萊塢女星克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）過去為迪士尼動畫《冰雪奇緣》中的「安娜公主」配音，廣為人知。最近她在IG發布一則與喜劇演員丈夫戴克斯薛普（Dax Shepard）紀念結婚12週年的貼文，卻意外遭到炎上，引發大量網友批評。

黃國昌酸《鏡週刊》造假　不道歉就提告

黃國昌酸《鏡週刊》造假　不道歉就提告

黃國昌養狗仔太燒錢　凱思2神祕千萬金主超大咖

黃國昌養狗仔太燒錢　凱思2神祕千萬金主超大咖

一圖看懂！　黃國昌用凱思養狗仔金流

一圖看懂！　黃國昌用凱思養狗仔金流

黃國昌小姨子曝光　匯百萬狗仔基金成立「凱思」

黃國昌小姨子曝光　匯百萬狗仔基金成立「凱思」

關鍵字：

鏡週刊黃國昌凱思國際

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面