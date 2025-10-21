反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日深陷「養狗仔、駭客金流」風暴，《鏡週刊》今再指黃的小姨子高翬，透過耘力國際文化事業有限公司投資凱思國際100萬。對此，黃國昌今（21日）否認，報導離譜造假、誣指毫無證據；而報導指涉的耘力國際文化事業有限公司（代表人高翬）也委託律師寄出律師函，相關指摘內容已損及被指述人名譽，要求精鏡傳媒在文到1日內移除報導並道歉，否則將提出必要的法律途徑。

《鏡週刊》指出，凱思國際4年前成立的第1筆資金100萬元，就是由黃妻高翔的妹妹高翬名下耘力國際公司注資，接著隔年凱思砸1000萬元投資《民報》。此外，2023年時，智邦科技創辦人黃安捷、前國民黨立委陳建平各別投資凱思1000萬元，《鏡週刊》指出，隨著注資的政商人士曝光，背後有無中、港資或其他不法金流，相關單位正擴大調查中。

對此，黃國昌今受訪回擊，痛批報導「造假、離譜」，強調《鏡週刊》誣指毫無證據，並揚言若不更正、道歉，將委請律師提告。他說，早上看到《鏡週刊》爆料，還很慎重致電太太確認，妻妹及其公司從未投資凱思國際，「鏡週刊什麼都愛講100萬，就請拿出匯款紀錄」。

針對黃國昌（21日）在台北地院外受訪內容，《鏡週刊》回應，第一，請黃委員記取「小沈1500」教訓。儘管你設了兩道防火牆：問太太及太太問小姨子，但本刊在你提出告訴後，定對你提出誣告之訴，並視相關人等是否虛偽陳述，追究法律責任。

第二，請黃委員不要老是只有這招：問A答B。本刊文中提及你的小姨子2021年注資一百萬元成立凱思國際，何以2022年凱思即有一千萬元投資民報？是否有中資、港資？請別想用反問的話術躲避。

第三，請黃委員不要移花接木、指鹿為馬。本刊提及黃安捷、陳建平各注資凱思國際約千萬元協助你跟拍政敵，你雖未否認，卻一再轉移焦點，指黃安捷是綠營金主，本刊報導已提及，何須你再贅述？外界關心的是你收錢辦事當打手涉及的種種不法，屆時請千萬別連滾帶爬。