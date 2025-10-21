　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗高官女兒婚宴「爆乳迎客」免戴頭巾！　影片外流遭罵雙標

影片中可見，新娘頭髮披散、穿著露肩婚紗走進會場。（翻攝自X）

▲影片中可見，新娘頭髮披散、穿著露肩婚紗走進會場。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

伊朗一場豪華婚禮近日在網路上掀起軒然大波。影片顯示，伊朗前國家安全高層、最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的親信沙姆哈尼（Ali Shamkhani），讓女兒身穿低胸、無肩帶婚紗在德黑蘭五星級飯店風光出嫁，現場賓客亦未遵守「強制頭巾」規定。畫面曝光後，輿論瞬間炸鍋，痛批他「虛偽雙標、言行不一」。

綜合外媒報導，婚禮於去年4月在德黑蘭的埃斯皮納斯宮酒店（Espinas Palace Hotel）舉行，據稱所費不貲。影片中可見，新娘頭髮披散、穿著露肩婚紗走進會場，沙姆哈尼牽著女兒入場，太太則以藍色蕾絲露背禮服亮相。

伊朗高官箝制女性自由！女兒奢華婚宴卻免戴頭巾「爆乳迎客」　影片外流遭痛罵雙標

▲影片中可見，新娘頭髮披散、穿著露肩婚紗走進會場。（翻攝自X）

然而，這樣的畫面對伊朗民眾而言極具衝擊性。因為在伊朗，女性若未遵守「頭巾法」上街，可能遭「道德警察」盤查、毆打，甚至被捕入獄。更諷刺的是，沙姆哈尼正是這項制度的堅定支持者與執行者之一，長年主張女性必須遮蓋頭髮與身體，維持「伊斯蘭貞潔」。

流亡美國的伊朗女權運動者阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）怒批：「他的女兒可以穿著露肩婚紗在酒店裡舉行奢華婚禮，而伊朗女性卻因露出頭髮被警棍與監獄懲罰。這不是虛偽，是整個體制的腐敗：規矩只給人民，不給權貴。」

許多伊朗網友也憤怒留言：「沙姆哈尼的女兒可以自由打扮，但德黑蘭街頭卻有上萬道德警察監視我們。」「這不是宗教，而是赤裸裸的雙重標準。」

70歲的沙姆哈尼是伊朗政壇重量級人物，曾任國防部長與革命衛隊海軍司令，2013年至2023年間出任最高國家安全委員會祕書，掌管內外政策與情報機構，對抗議民眾下令強硬鎮壓。據人權組織統計，2022年因庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）遭「頭巾警察」暴力致死後爆發的「女人、生命、自由」運動中，至少500人被殺、2萬人被捕。

影片曝光後，伊朗改革派媒體《東方報》（Shargh）以「被醜聞掩埋」為頭條，要求他辭去公職並公開道歉。即使與革命衛隊關係密切的保守派媒體也承認，「官員的生活方式必須能夠被社會接受」。

雖然部分支持者辯稱婚禮為「男女分席的私人活動」，但輿論普遍不買帳。有評論指出：「當政權可以闖入普通人的家中、查抄所謂『不伊斯蘭』的婚禮時，他卻讓女兒在五星級飯店大秀胸口，這是偽善的極致。」

目前，沙姆哈尼僅在社群平台上留下一句充滿挑釁意味的話：「雜種們，我還活著！」未對外界批評作出正式回應。


更多鏡週刊報導
藝人閃兵價！唯獨王大陸付360萬　網友譏笑盤子：可以讓36個陳柏霖逃兵欸
雪羊1句「中共幹不出這種骯髒事」炎上！　她曝內情：對中共有很大誤解
涉閃兵複訊35萬元交保　小杰鞠躬道歉：年輕時做錯的事情

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人
快訊／詹子賢開轟　兄弟領先
小杰花30萬閃兵　IG遭洗版
快訊／風太大跌倒！男被鋼筋刺入　胸口穿出
獨／撞飛夫妻釀1死1傷！肇事建商董座資本額3.6億　曾捲立委

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

伊朗高官女兒婚宴「爆乳迎客」免戴頭巾！　影片外流遭罵雙標

歐盟擬列乙醇為致癌危險物　酒精乾洗手恐禁用

法前總統沙柯吉正式入獄！　隔離區單人牢房「不到3坪」

日本新首相高市早苗「內閣名單」出爐　今晚上任！

高市早苗下周會晤川普！　聚焦日本對美投資、軍費

高市早苗「內閣名單」出爐！小泉進次郎掌防衛省　女性閣員僅2人

「我也不喜歡你！」川普直飆澳洲大使　全場爆笑原因曝光

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

比特犬咬雪橇犬

上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

伊朗高官女兒婚宴「爆乳迎客」免戴頭巾！　影片外流遭罵雙標

歐盟擬列乙醇為致癌危險物　酒精乾洗手恐禁用

法前總統沙柯吉正式入獄！　隔離區單人牢房「不到3坪」

日本新首相高市早苗「內閣名單」出爐　今晚上任！

高市早苗下周會晤川普！　聚焦日本對美投資、軍費

高市早苗「內閣名單」出爐！小泉進次郎掌防衛省　女性閣員僅2人

「我也不喜歡你！」川普直飆澳洲大使　全場爆笑原因曝光

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

九九重陽糕飄香　爺奶歡度華山東河站14周年服務週年慶

兄弟陷劣勢氣氛仍佳　林志綱成功推進：鬆口氣！把自己本分做好

5566全員當兵被讚清流！　網刷一排推爆：誠實的好男人

抖音洗腦神曲創6億點擊！加拿大饒舌歌手「巡迴來台」睽違4年發新作

上班時間自己選！改推「32hrs自由工時」　英新創公司拋棄周休3日

2025虎尾毛巾節登場！展現毛巾之都創新能量　打造雲林品牌亮點

高市早苗成日本第一位女首相　南韓總統李在明發聲祝福

眾將來尬陣！神界陰間200將爺齊聚嘉義　王彩樺代言2025鬥陣趣

不斷更新／詹子賢開轟兄弟球迷振奮　兄弟2局上1比0領先

台中會展新地標啟航　試營運首展以工具鏈結世界

【當玩具被搶時】萌娃反應超大方　媽笑：根本不用操心

國際熱門新聞

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

北京稀土戰失效？　川普與澳洲簽稀土協議

苦瓜最營養部分丟了？　維他命C是果肉1.7倍

月底川習會登場　川普稱將談及「台灣議題」

即／高市早苗獲提名　當選日本新任首相！

緬甸軍方突襲KK園區　2000多人被抓

川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

大乾爹砸錢約女神去迪士尼　慘變夫妻NTR玩物

亞馬遜雲端服務又當機了

巨蟑攻入九州　人孔蓋瘋狂竄出

日本第一女首相年輕就超帥！　高市早苗曾被學校列「需注意人物」

14歲少年在家打電動　突然被射殺

更多熱門

相關新聞

泰勒絲與威廉王子凱特王妃情誼曝

泰勒絲與威廉王子凱特王妃情誼曝

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）日前與美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚，將來的世紀婚禮備受矚目。據悉，泰勒絲有意邀請英國威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Kate Middleton）參加，足見雙方長達12年的好交情。

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

反擊《鏡週刊》！　黃國昌小姨子寄律師函要求移除報導並道歉

克莉絲汀貝爾挨轟：拿家暴開玩笑

克莉絲汀貝爾挨轟：拿家暴開玩笑

黃國昌酸《鏡週刊》造假　不道歉就提告

黃國昌酸《鏡週刊》造假　不道歉就提告

黃國昌養狗仔太燒錢　凱思2神祕千萬金主超大咖

黃國昌養狗仔太燒錢　凱思2神祕千萬金主超大咖

關鍵字：

伊朗頭巾鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

鼠寶睡覺整隻扁成鼠餅　飼主拿捲尺偷量還被發現

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面