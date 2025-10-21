伊朗高官女兒婚宴「爆乳迎客」免戴頭巾！　影片外流遭罵雙標

▲影片中可見，新娘頭髮披散、穿著露肩婚紗走進會場。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

伊朗一場豪華婚禮近日在網路上掀起軒然大波。影片顯示，伊朗前國家安全高層、最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的親信沙姆哈尼（Ali Shamkhani），讓女兒身穿低胸、無肩帶婚紗在德黑蘭五星級飯店風光出嫁，現場賓客亦未遵守「強制頭巾」規定。畫面曝光後，輿論瞬間炸鍋，痛批他「虛偽雙標、言行不一」。

綜合外媒報導，婚禮於去年4月在德黑蘭的埃斯皮納斯宮酒店（Espinas Palace Hotel）舉行，據稱所費不貲。影片中可見，新娘頭髮披散、穿著露肩婚紗走進會場，沙姆哈尼牽著女兒入場，太太則以藍色蕾絲露背禮服亮相。

▲影片中可見，新娘頭髮披散、穿著露肩婚紗走進會場。（翻攝自X）

然而，這樣的畫面對伊朗民眾而言極具衝擊性。因為在伊朗，女性若未遵守「頭巾法」上街，可能遭「道德警察」盤查、毆打，甚至被捕入獄。更諷刺的是，沙姆哈尼正是這項制度的堅定支持者與執行者之一，長年主張女性必須遮蓋頭髮與身體，維持「伊斯蘭貞潔」。

流亡美國的伊朗女權運動者阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）怒批：「他的女兒可以穿著露肩婚紗在酒店裡舉行奢華婚禮，而伊朗女性卻因露出頭髮被警棍與監獄懲罰。這不是虛偽，是整個體制的腐敗：規矩只給人民，不給權貴。」

許多伊朗網友也憤怒留言：「沙姆哈尼的女兒可以自由打扮，但德黑蘭街頭卻有上萬道德警察監視我們。」「這不是宗教，而是赤裸裸的雙重標準。」

70歲的沙姆哈尼是伊朗政壇重量級人物，曾任國防部長與革命衛隊海軍司令，2013年至2023年間出任最高國家安全委員會祕書，掌管內外政策與情報機構，對抗議民眾下令強硬鎮壓。據人權組織統計，2022年因庫德族女子阿米尼（Mahsa Amini）遭「頭巾警察」暴力致死後爆發的「女人、生命、自由」運動中，至少500人被殺、2萬人被捕。

影片曝光後，伊朗改革派媒體《東方報》（Shargh）以「被醜聞掩埋」為頭條，要求他辭去公職並公開道歉。即使與革命衛隊關係密切的保守派媒體也承認，「官員的生活方式必須能夠被社會接受」。

雖然部分支持者辯稱婚禮為「男女分席的私人活動」，但輿論普遍不買帳。有評論指出：「當政權可以闖入普通人的家中、查抄所謂『不伊斯蘭』的婚禮時，他卻讓女兒在五星級飯店大秀胸口，這是偽善的極致。」

目前，沙姆哈尼僅在社群平台上留下一句充滿挑釁意味的話：「雜種們，我還活著！」未對外界批評作出正式回應。

The daughter of Ali Shamkhani one of the Islamic Republic’s top enforcers had a lavish wedding in a strapless dress. Meanwhile, women in Iran are beaten for showing their hair and young people can’t afford to marry. This video made millions of Iranian furious. Because they… https://t.co/MAb9hNgBnN pic.twitter.com/WoRgbpXQFA — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) October 19, 2025



