巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

▲巴黎自然歷史博物館驚傳竊案，中國籍女子偷走價值逾千萬的金塊，潛逃西班牙仍難逃法網。。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者楊庭蒝／綜合報導

巴黎近日爆出離奇竊案，一名24歲中國籍女子涉嫌潛入巴黎國家自然歷史博物館（Natural History Museum），偷走多塊珍貴金塊後潛逃國外。她最終在西班牙巴塞隆納落網，日前被引渡回法國並遭起訴收押，震驚法國文化界。

法國檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）表示，案發於9月16日凌晨，監視器畫面顯示，一名女子於凌晨1時後單獨潛入博物館，約3小時後離開現場。調查指出，她疑似使用研磨器與噴槍破壞門鎖與展示櫃，竊走總重近6公斤、價值約175萬美元（約150萬歐元）的自然金塊。

嫌犯於9月30日在巴塞隆納被捕，當時正試圖熔化並變賣約1公斤金塊。本月13日，她被移交給法國警方，隨即以竊盜罪與刑事共謀罪起訴並收押。

被盜金塊具極高歷史與科學價值，包括18世紀玻利維亞贈予法國科學學院的金塊、1833年俄國沙皇尼可拉斯一世（Nicholas I）贈送的烏拉地區金塊、加州淘金熱時期發現的金塊，以及1990年在澳洲出土、重達5公斤的巨型金塊。

警方在現場找到研磨器、噴槍、螺絲起子與氣瓶等工具，顯示犯案手法專業且準備充分。檢方懷疑女子背後可能有同夥協助，目前調查仍在進行中。

值得注意的是，這起案件發生僅一個月後，羅浮宮（Louvre Museum）於10月19日也遭竊，館內8件珍寶被偷，外界對巴黎多家博物館的安全漏洞批評聲浪不斷。