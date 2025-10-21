黃珊珊出庭虧檢提問「鬼打牆」　結束作證笑稱：終於能跟柯P講話

　
社會 社會焦點 保障人權

黃珊珊出庭虧檢方提問「鬼打牆」　結束作證笑稱：終於能跟柯P講話

▲▼台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊（風衣）第2度作證，被告柯文哲、李文娟（持傘）出庭，民眾黨主席黃國昌旁聽後庭外受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊（中）出庭作證後，虧檢方提問「鬼打牆」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨立委黃珊珊今（21日）到台北地院，為柯文哲等人涉犯政治獻金公益侵占案作證，庭後受訪時，黃虧檢方的提問是「鬼打牆」、企圖用片面資訊入人於罪，她喊話檢方應善盡舉證責任、而非羅織罪名，黃最後笑稱「我終於可以跟柯P講話了」。

黃珊珊的笑語，出自於柯文哲交保附加條件之一，禁止對尚未詰問的證人有接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為，黃今年（2025年）8月7日已在柯文哲等人涉犯的京華城案第1次作證，但在今第2次出庭為政治獻金案作證前，2人不得有任何接觸。

黃珊珊曾任柯文哲參選2024年總統的競選總幹事，她今作證主題圍繞2024年總統選舉期間KP小物、KP Show是不是募款行為，檢方再度嘗試追問2023年11月3日總統選舉期間，柯文哲傳訊息給黃說「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，這段話到底代表什麼意思。

▲▼台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊（風衣）第2度作證，被告柯文哲、李文娟（持傘）出庭，民眾黨主席黃國昌旁聽後庭外受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（21日）出庭沒回應委黃珊珊證詞，黃珊珊受訪笑稱「我終於可以跟柯P講話了」。（圖／記者黃哲民攝）

黃珊珊沒回答「威京小沈到底給了什麼」，僅說柯文哲傳訊息可能是要她不要去麻煩別人募款，黃並強調KP小物的銷售、KP Show的門票收入，都是商業行為而非政治獻金募款，問答過程中，曾是執業律師的黃，與檢方數度言語較勁。

開完庭受訪時，黃珊珊直言蠻意外檢方今天提問「有一點鬼打牆」，許多提問來自主觀臆測、「甚至非常不專業」，比如問她「你們這麼忙，為什麼不用訊息通知（拜託募款）就好？」讓她覺得好像不該是專業檢察官會提出的問題。

黃珊珊指檢方想用「小沈已給過」，故意串連所謂的1500（指「小沈1500」的記載），但她已清楚說明，身為競選總幹事，募款是她的責任，當然會爭取各界支持，而柯文哲非常不喜歡麻煩別人，所以柯常要她不要麻煩別人。

黃珊珊強調，這就是她和柯文哲的互動，柯傳給他「威京小沈已給過」這件事，跟京華城也好、跟小沈也好，一點關係都沒有。

黃珊珊重申，包括競選小物、KP Show，非常清楚的是正當商業行為，檢方至今仍用片面資訊，甚至文字遊戲，故意要入人於罪，「我覺得這一點非常不對」，希望檢察官善盡舉證責任，而不是羅織罪名。

10/19 全台詐欺最新數據

相關新聞

黃珊珊證KP Show是商演　檢反譏票價8800太高

黃珊珊證KP Show是商演　檢反譏票價8800太高

台灣民眾黨前主席柯文哲被控於政治獻金案，涉犯公益侵占等罪嫌，其中2023年7月舉辦的KP Show演唱會，被視為以商演之名募款卻沒申報，時任柯2024年總統選舉競選總幹事黃珊珊，今（21日）證稱KP Show是「實現柯文哲人生夢想」的專業商演，賣門票開發票有繳稅，不是競選活動，檢方反譏柯非職業歌星藝人，「1張票賣8800元，很高！」

高市早苗當選日相　民眾黨：日本朝野實現「聯合政府」具示範意義

高市早苗當選日相　民眾黨：日本朝野實現「聯合政府」具示範意義

「威京小沈已給過」什麼意思　黃珊珊這麼答

「威京小沈已給過」什麼意思　黃珊珊這麼答

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

黃珊珊二度出庭作證　「小沈已給過」再成焦點

黃珊珊二度出庭作證　「小沈已給過」再成焦點

政治獻金公益侵占柯文哲威京小沈黃珊珊

