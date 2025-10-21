　
社會 社會焦點 保障人權

黃珊珊今二度出庭作證　關鍵訊息「小沈已給過」再成焦點

▲▼台灣民眾黨立委黃珊珊（白衣白褲）7日到台北地院，為柯文哲涉犯的京華城案作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃珊珊今年8月曾到北院作證，當時檢方問及「小沈已給過」含意，被辯方以程序問題擋下。（圖／記者黃哲民攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲被控收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄款，檢方主張關鍵之一是柯曾傳訊給時任競選總幹事黃珊珊「小沈已給過」。今年8月，檢方曾在庭上向黃珊珊問及該訊息含意，但因超出主詰問範圍作罷。今天，黃珊珊將二次出庭作證，此一關鍵訊息是否將成為交鋒重點，外界矚目。

台北地院21日繼續審理柯文哲政治獻金案，上午將傳喚黃珊珊說明柯及民眾黨的政治獻金運作情形，下午則採風公司負責人孫丁君、傳喚木可員工吳敏瑄作證，並傳喚柯文哲、木可公司負責人李文娟、眾望基金會董座李文宗出庭。

柯文哲卸任市長備戰2024年總統大選時，曾在2023年11月3日傳訊息給時任競選總幹事黃珊珊，表示「威京小沈已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。

檢方起訴主張，沈慶京2020年3月底，以威京集團7名幹部當人頭，捐政治獻金給民眾黨共210萬元、涉變相行賄柯文哲，沈另於2022年11月1日涉行賄柯1500萬元，記載於柯被查扣的A1-37硬碟內「工作簿」檔案中，柯前述傳給黃珊珊的訊息「小沈已給過」，代表沈已給過錢、別跟沈重複要。

黃珊珊今年8月7日被柯文哲聲請到庭作證，檢方當時就想問黃如何解釋「小沈已給過」，但柯的律師團提出異議擋下，認為主詰問的對象是柯文哲，檢方提問已超出詰問範圍。如今黃珊珊二度出庭作證，檢辯雙方恐再針對「小沈已給過」展開交鋒。

▲▼ 台北地院審理京華城案柯文哲出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲在庭上表示，訊息中的「給過」指的是沈慶京對藍白合給出的幫助和建議，而非金錢。（圖／記者徐文彬攝）

針對此一訊息，柯文哲曾在庭上解釋過，稱當時背景是選戰進入倒數2個月，黃珊珊說選務開支愈來愈大，因此提議向大企業募款，但他認為傳產大企業未必賺錢、大老闆財務也不是很好，所以才決定走小草運動路線，放棄向大企業募款，也沒辦傳統募款餐會。

柯文哲解釋，訊息中的「給過」指的是沈慶京給的幫助和建議，而非金錢，因為當時沈慶京已經為了「藍白合」多方奔走、居中協調。

柯文哲強調，當時傳訊息給黃珊珊的重點，「就是不贊成她提議的募款計畫」，而不是沈已經給過錢，因為他認為民眾黨是小黨、不能用傳統的選戰打法，所以用這個訊息表達反對。

 
10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃珊珊柯文哲小沈已給過京華城案沈慶京圖利

