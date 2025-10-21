　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃珊珊證KP Show是商演助柯P圓夢　檢反譏非歌星藝人票價8800太高

▲▼台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊（風衣）第2度作證，被告柯文哲、李文娟（持傘）出庭，民眾黨主席黃國昌旁聽後庭外受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，被告柯文哲出庭收到粉絲送小物，面露驚喜。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲被控於政治獻金案，涉犯公益侵占等罪嫌，其中2023年7月舉辦的KP Show演唱會，被視為以商演之名募款卻沒申報，時任柯2024年總統選舉競選總幹事黃珊珊，今（21日）證稱KP Show是「實現柯文哲人生夢想」的專業商演，賣門票開發票有繳稅，不是競選活動，檢方反譏柯非職業歌星藝人，「1張票賣8800元，很高！」

柯文哲競選2024年總統期間，於2023年7月29日周六下午3點，在北市CORNER MAX舉辦人生首場售票演唱會，門票每張8800元、收入逾500萬元，淨收入77萬餘元，柯在演出前受訪稱這場商演是「募款」，但事後被查出門票淨收入進了木可公司的帳，沒列入選舉經費申報。

檢方起訴柯文哲與擔任他競總財務長的高中同學李文宗、木可公司登記負責人即李的妹妹李文娟，涉共同公益侵占政治獻金逾6000萬元，KP Show是其中金額不高、但堪稱能見度最高的一項。

▲▼柯文哲2024大選期間，曾在2023年7月29日舉辦「KP SHOW募款演唱會」向選民募款。（圖／翻攝柯文哲臉書）

▲柯文哲參選2024總統期間，2023年7月29日舉辦「KP Show演唱會」，受訪曾說向選民募款。（圖／翻攝柯文哲臉書）

民眾黨立委黃珊珊時任柯文哲2024年總統大選競選總幹事，今第2度到台北地院作證，表示2023年5月20日柯宣布參選總統前，競選團隊預先天馬行空討論日後舉辦各種競選活動的可能性，KP Show曾被定性為募款，但正式籌辦發現競總依法不能營利，競總忙於選務也應付不來。

黃珊珊說，辦演唱會是柯文哲的「人生夢想」，希望比照他擔任台北市長時的「白晝之夜」，但KP Show表演者不只柯1人，外加舞台、燈光與音響等團隊，根本不是租個場地辦演講的造勢活動可比擬，若收募款，依《政治獻金法》須詳載捐款人個資，一旦KP Show境外觀眾線上捐款，將造成很多困擾。

因此競選團隊決定改以售票演唱會形式，定位「專業商業演出」、協助柯文哲實現人生夢想，並由取得柯授權肖像權的木可公司主辦，木可簽約給尼奧公司承辦，處理售票開發票、退票退款，以及繳稅等事項。

▲▼台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊（風衣）第2度作證，被告柯文哲、李文娟（持傘）出庭，民眾黨主席黃國昌旁聽後庭外受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊（中）第2度作證，強調KP Show是商業活動，不是競選活動。（圖／記者黃哲民攝）

黃珊珊數度重申，KP Show「不是競選活動」、「從頭到尾是柯文哲的人生故事、是他個人活動」，票價由木可依成本訂定，不以賺錢為目的，只求老少咸宜，她說競選團隊聽到票價，戲稱柯「跟大牌藝人一樣了！」柯也很認真準備圓夢。

黃珊珊強調競總專心處理選務不介入KP Show，商演收入當然歸屬主辦單位，選舉要花很多錢，募款若不夠用，選將要花自己的錢，沒錢就要設法賺，如同選將可以寫書、賣書賺版稅，這些錢不能被視為政治獻金。

至於柯文哲受訪自稱KP Show是「募款」，黃珊珊說，柯講話方式常表達他自己主觀意思，但「跟實際情況不同」。

黃珊珊另證稱，競總辦2波捐款換小物，性質如同「應援」、會開立政治獻金收據，小物只是滿額贈、送完為止的概念，盡量讓每位捐款者能拿到，而非捐款大戶全拿，之後因粉絲熱情想買更多KP小物，改由李文宗和木可公司另成立商城網站，找製造廠商透過電商平台銷售。

黃珊珊表示，競總無法過問民眾黨部推銷KP小物的文宣，競總也沒插手銷售，只關注小物不能負面使用，至於外界能否區分KP小物「應援」與「銷售」的不同，她說各有獨立網站說明，「正常人應該都看得清楚」。

檢方認為黃珊珊證詞有迴避之嫌，並主張販售KP小物、舉辦KP Show，本質都屬政治獻金的「募款」，若試圖辯解成商業活動，是不切實際，尤其KP Show每張門票8800元、跟賣書不能類比，何況柯文哲不是職業歌星藝人，「1張票賣8800元，很高！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／坤達已搭機返台！抵台時間曝光　一落地將拘提
馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大
玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬
北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天
快訊／台中新光三越8F外牆玻璃破大洞
快訊／陳柏霖口罩脫了！微笑致謝：讓我面對年少取巧荒謬的選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大

移工被「退貨」送回國！機場成功落跑　超衰老闆挨罰6萬抗罰勝訴

玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬

路口與賓士相撞！雙載夫妻噴飛1死　肇事建設老董3萬交保

狠騙12人「分層轉匯幫洗錢」436萬　無業男被法官重判4年

黃珊珊證KP Show是商演助柯P圓夢　檢反譏非歌星藝人票價8800太高

快訊／涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

快訊／台中新光三越恢復營運第25天　8F外牆玻璃疑強風吹破大洞

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大

移工被「退貨」送回國！機場成功落跑　超衰老闆挨罰6萬抗罰勝訴

玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬

路口與賓士相撞！雙載夫妻噴飛1死　肇事建設老董3萬交保

狠騙12人「分層轉匯幫洗錢」436萬　無業男被法官重判4年

黃珊珊證KP Show是商演助柯P圓夢　檢反譏非歌星藝人票價8800太高

快訊／涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

快訊／台中新光三越恢復營運第25天　8F外牆玻璃疑強風吹破大洞

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

每天多一點練習！「5件小事」讓你找回快樂　允許自己慢慢變好

日本新首相高市早苗「內閣名單」出爐　今晚上任！

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

台中旅展殺很大！業者推早鳥價　屬「馬」再折千

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

從築路英雄到守護醫療　高榮台南分院榮民節喚醒世代記憶與感恩

社會熱門新聞

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

國1汐止段嚴重車禍！男遭撞噴對向「多車輾斃」

快訊／坤達也涉閃兵「人不在台灣」！檢警拘提撲空

即／台版「豆豆先生」被機車撞死

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多熱門

相關新聞

「威京小沈已給過」什麼意思　黃珊珊這麼答

「威京小沈已給過」什麼意思　黃珊珊這麼答

台北地院今（21日）審理柯文哲等人涉犯的政治獻金公益侵占案，第2度傳喚台灣民眾黨立委黃珊珊作證，檢方又問柯文哲傳訊息給她「威京小沈已給過」等語、代表何意，黃證稱不知柯為何這樣說，但她當時身為柯選總統的競選總幹事，終日為募款焦慮，柯卻常常叫她不要去麻煩別人。

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

綠黨團要求監察院釐清　黃國昌養狗仔資金是否違法？

綠黨團要求監察院釐清　黃國昌養狗仔資金是否違法？

花蓮募款破10億！百萬級善款近90筆

花蓮募款破10億！百萬級善款近90筆

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

關鍵字：

政治獻金公益侵占KP ShowKP小物募款

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面