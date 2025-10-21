黃珊珊證KP Show是商演助柯P圓夢　檢反譏非歌星藝人票價8800太高

▲台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，被告柯文哲出庭收到粉絲送小物，面露驚喜。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲被控於政治獻金案，涉犯公益侵占等罪嫌，其中2023年7月舉辦的KP Show演唱會，被視為以商演之名募款卻沒申報，時任柯2024年總統選舉競選總幹事黃珊珊，今（21日）證稱KP Show是「實現柯文哲人生夢想」的專業商演，賣門票開發票有繳稅，不是競選活動，檢方反譏柯非職業歌星藝人，「1張票賣8800元，很高！」

柯文哲競選2024年總統期間，於2023年7月29日周六下午3點，在北市CORNER MAX舉辦人生首場售票演唱會，門票每張8800元、收入逾500萬元，淨收入77萬餘元，柯在演出前受訪稱這場商演是「募款」，但事後被查出門票淨收入進了木可公司的帳，沒列入選舉經費申報。

檢方起訴柯文哲與擔任他競總財務長的高中同學李文宗、木可公司登記負責人即李的妹妹李文娟，涉共同公益侵占政治獻金逾6000萬元，KP Show是其中金額不高、但堪稱能見度最高的一項。

▲柯文哲參選2024總統期間，2023年7月29日舉辦「KP Show演唱會」，受訪曾說向選民募款。（圖／翻攝柯文哲臉書）

民眾黨立委黃珊珊時任柯文哲2024年總統大選競選總幹事，今第2度到台北地院作證，表示2023年5月20日柯宣布參選總統前，競選團隊預先天馬行空討論日後舉辦各種競選活動的可能性，KP Show曾被定性為募款，但正式籌辦發現競總依法不能營利，競總忙於選務也應付不來。

黃珊珊說，辦演唱會是柯文哲的「人生夢想」，希望比照他擔任台北市長時的「白晝之夜」，但KP Show表演者不只柯1人，外加舞台、燈光與音響等團隊，根本不是租個場地辦演講的造勢活動可比擬，若收募款，依《政治獻金法》須詳載捐款人個資，一旦KP Show境外觀眾線上捐款，將造成很多困擾。

因此競選團隊決定改以售票演唱會形式，定位「專業商業演出」、協助柯文哲實現人生夢想，並由取得柯授權肖像權的木可公司主辦，木可簽約給尼奧公司承辦，處理售票開發票、退票退款，以及繳稅等事項。

▲台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊（中）第2度作證，強調KP Show是商業活動，不是競選活動。（圖／記者黃哲民攝）

黃珊珊數度重申，KP Show「不是競選活動」、「從頭到尾是柯文哲的人生故事、是他個人活動」，票價由木可依成本訂定，不以賺錢為目的，只求老少咸宜，她說競選團隊聽到票價，戲稱柯「跟大牌藝人一樣了！」柯也很認真準備圓夢。

黃珊珊強調競總專心處理選務不介入KP Show，商演收入當然歸屬主辦單位，選舉要花很多錢，募款若不夠用，選將要花自己的錢，沒錢就要設法賺，如同選將可以寫書、賣書賺版稅，這些錢不能被視為政治獻金。

至於柯文哲受訪自稱KP Show是「募款」，黃珊珊說，柯講話方式常表達他自己主觀意思，但「跟實際情況不同」。

黃珊珊另證稱，競總辦2波捐款換小物，性質如同「應援」、會開立政治獻金收據，小物只是滿額贈、送完為止的概念，盡量讓每位捐款者能拿到，而非捐款大戶全拿，之後因粉絲熱情想買更多KP小物，改由李文宗和木可公司另成立商城網站，找製造廠商透過電商平台銷售。

黃珊珊表示，競總無法過問民眾黨部推銷KP小物的文宣，競總也沒插手銷售，只關注小物不能負面使用，至於外界能否區分KP小物「應援」與「銷售」的不同，她說各有獨立網站說明，「正常人應該都看得清楚」。

檢方認為黃珊珊證詞有迴避之嫌，並主張販售KP小物、舉辦KP Show，本質都屬政治獻金的「募款」，若試圖辯解成商業活動，是不切實際，尤其KP Show每張門票8800元、跟賣書不能類比，何況柯文哲不是職業歌星藝人，「1張票賣8800元，很高！」