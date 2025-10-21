千座墓塚恐遷移！　基督教墓園地主提訴願、家屬集結抗爭籲市府停止重劃

▲台南市永康區市地重劃爭議延燒，台灣台南基督教聯合服務會、二王基督教墓園自救會及上百位墓主家屬到場陳抗，堅決反對將私人墓園納入重劃範圍，要求市府立即停止拆遷程序。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區市地重劃爭議延燒，地政局21日下午在永康中華里活動中心舉辦土地所有權人說明會，然而二王基督教墓園所有權人——財團法人台灣台南基督教聯合服務會、二王基督教墓園自救會及上百位墓主家屬到場陳抗，堅決反對將私人墓園納入重劃範圍，要求市府立即停止拆遷程序。

該墓園成立逾50年，由14間教會共同購置，埋葬超過1千位基督徒，包括牧長及外籍宣教士。墓園所有權人服務會董事長、大林教會牧師方永健指出，墓園一直以信徒奉獻方式使用，家屬皆為利害關係人，但市府重劃程序自始未納入上千戶墓主意見，形同剝奪私有財產權。他強調，服務會已於8月提出訴願，未來不排除訴訟，甚至聲請憲法法庭審查。

前立委陳以信是墓園家屬之一，也出席聲援。他痛批市府做法是「以官逼民、強搶民土」，更指控市府文化局先將墓園列冊追蹤，又在短短2個月內解除列冊，被質疑為開發讓路。他呼籲市長黃偉哲勿成為「文化殺手、刨墳兇手」。

自救會長徐京台則批評，市府在文資審查中立場偏向開發，未尊重文資專家意見，將向文化部申請再審並要求市府相關人員應迴避審查。

東門巴克禮教育推廣協會總幹事李新元指出，該墓園是全台首座跨宗派基督教聯合墓園，承載1949年外省基督徒來台歷史記憶，若強制遷葬，不僅破壞文化資產，更恐影響族群融合與多元文化發展。

現場家屬以祈禱、詩歌方式和平抗議，主張守護先人安息地，拒絕重劃納入墓園。市府對後續是否調整開發範圍，尚未正面回應。