高鐵工會反對駕駛艙裝監視器　「不排除抗爭到底」

▲高鐵工會反對駕駛艙加裝監視器，揚言不排除抗爭到底。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵和台鐵陸續發生過站未停、停車不當事件，交通部長陳世凱日前曾宣布將按照運安會建議，推動台鐵和高鐵駕駛艙加裝監視器，並會與工會溝通。不過高鐵企業工會今發出聲明反對，揚言若交通部執意執行，將會依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底。

高鐵今年4月14日一列204北上車次於板橋過站未停，影響逾150名旅客，台鐵也頻發生停車不當或過站未停事件，交通部長陳世凱日前宣布將與雙鐵溝通，朝駕駛艙內設置監視器方向執行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過高鐵企業工會今(11日)聲明反對列車駕駛艙裝設監視器，工會指出，自110年以來，工會與各鐵道機構陸續於交通部鐵道局針對駕駛艙加裝監視器案進行討論，皆反對監視器之設置；近日得知交通部竟以行政指導要求限期完成安裝，讓他們深感錯愕，並強烈表達反對立場。

工會指出，全世界高鐵列車針對事故調查皆使用黑盒子(事件記錄器)進行判讀與分析，裝設監視器無助於事故預防，對於事件分析之效益亦有限，但卻嚴重侵害駕駛人權隱私，且徒增不必要之成本。

工會表示，高鐵700T列車已配置「事件記錄器」及「語音紀錄器」，其資料廣度遠大於監視器所記錄的資訊；近年高鐵全車隊也完成車前影像紀錄器之設置，相關資料足以滿足鐵路事故調查需求。

針對事故調查分析，工會表示，高速鐵路與傳統鐵路之系統設計等級不同，台灣高鐵與日本東海道新幹線公司使用相同之ATC號誌系統與專屬路權，並以事件記錄器進行事故調查分析，因此日本國土交通省將新幹線系統排除在強制設置駕駛艙監視器範圍。

工會強調，全世界高速鐵路列車皆無設置駕駛艙監視器，理由係因高鐵列車與航空飛行器一樣依儀器運轉，關鍵系統資訊皆記錄於原廠事件記錄器，且資料精度與範圍遠優於監視器影像，相關資料足以還原事實與釐清真因。

高鐵工會指出，調查手段是否過當的標準，應視比例原則中之必要性與合適性，相關作為應採對權利侵害最小的手段，更需確保設備的裝設有助於目的之達成。

由於交通部已朝雙鐵駕駛艙加裝監視器方向推動，高鐵企業工會揚言，若交通部執意執行，工會將依駕駛會員訴求，不排除以任何方式抗爭到底。