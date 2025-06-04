中央過2個月突變臉統刪一般性補助款　許淑華北上行政院提訴願

▲中央統刪一般性補助款排擠預算，南投縣長許淑華北上行政院提訴願。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央政府統刪一般性補助款及統籌分配款短撥，引發高度爭議，其中南投縣遭統刪一般性補助款35億元、統籌分配款短撥10億元；南投縣長許淑華今日下午偕同8個縣市北上行政院遞出訴願書、表達地方訴求，希望中央按照《預算法》儘快撥付款項，以利縣政推動。

許淑華4日出席縣議會定期會縣政總質詢，縣府在3月底還接到公文、中央將如期撥付一般性補助款給地方，5月中卻通知該縣總共被刪除35億元，加上統籌分配款短撥，財政缺口高達45億元，已嚴重的排擠到該縣預算、經費調度和正在進行的一些相關施政業務推動，讓縣府財政處及主計處備感困難。

許淑華說，如中央依照《預算法》，不統刪一般性補助款及短撥統籌分配款，縣府原可照預定計劃清償30多億元債務、讓財務更健全，預算也不用去支付利息、每一分每一毫都能用在縣民身上，再加上明年透過新修《財劃法》，就可推動更好的社會福利政策、照顧縣民；如今30多億元債務的清償計劃也被迫暫緩，但債務仍需依約持續還款，資金調度更為不易。

許淑華表示，此次中央統刪一般性補助款及統籌分配款短撥，每個縣市面臨狀況各有不同，有些縣市更無舉債空間，南投縣也不像都會型縣市有那麼多稅務收入，長年以來須仰賴統籌分配款及一般性補助款，才能讓每個局處、每一項施政項目都能順利推動，照顧到每一個鄉親。

許淑華強調，近年來縣府在中央專案全額補助方面非常少，只能夠透過一般性補助款之競爭型計劃，爭取經費補助協助施政推動，且競爭型補助需要搭配地方自籌款，長期以來都非常遵守中央的財政紀律、珍惜中央補助資源，並撙節開銷，希望把爭取到位的補助做最好、更多的運用。

許淑華指出，縣府目前除今年全力調度，勉力達成施政目標，也已針對明年度將編列的預算及科目進行整理調整，檢視那些可逐年編列或調整的預算、有那些必須刪減的，以維持施政推動所需，也需透過訴願，籲請行政院考量每縣市政府狀況、參考民眾的民生問題，儘快恢復核撥一般補助款給地方政府。