中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

▲南投縣長許淑華（右）北上陳情，與多位縣市長、立委共同呼籲中央勿刪減補助款。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央政府統刪一般補助款、短撥統籌非配款，引起地方政府反彈；南投縣長許淑華今日與多位縣市首長赴行政院及立法院陳情，要求中央政府停止刪減補助，強調對南投這類農業型、自由財源有限的縣市而言，統籌分配稅與一般性補助款是地方建設與社會福利的重要財源，若遭削減，將對縣政運作造成重大衝擊。

許淑華表示，過去在民進黨政府主導下，國民黨執政縣市很難獲得全額專案補助，只能透過競爭型補助方式申請，且須自籌配合款，對財政條件不佳的農村地區而言更是困難重重，「今年南投縣被刪減高達35億元的補助，對我們來說真的是捉襟見肘。」

許淑華強調，地方政府正值定期會期間，首長們特地在開完會後趕赴台北，展現對此議題的重視，期盼中央能聆聽地方聲音，並儘速完成新的《財政劃分法》，讓地方財政更為健全。

立法委員游顥也批評，過去即便在前民進黨籍總統陳水扁執政時期，也未曾出現如此大規模刪減地方補助的情形，「南投65歲以上免健保也都因為中央直接大刀一砍，造成許多地方社會福利還有教育經費的衝擊。」

游顥呼籲行政院應儘快檢討決策，將原屬地方的資源歸還各縣市政府，以保障基層民眾權益，不要「有錢為意識形態改中正路中山路，騙沒錢買衛生紙」，還從地方政府財政預算吸血、苦了黎民百姓，他強調：「良心不該遺失，政府應該回應地方的聲音。」