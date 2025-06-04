　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

▲南投縣長許淑華北上陳情，與多位縣市長、立委共同呼籲中央勿刪減補助款。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

▲南投縣長許淑華（右）北上陳情，與多位縣市長、立委共同呼籲中央勿刪減補助款。（圖／立委游顥辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央政府統刪一般補助款、短撥統籌非配款，引起地方政府反彈；南投縣長許淑華今日與多位縣市首長赴行政院及立法院陳情，要求中央政府停止刪減補助，強調對南投這類農業型、自由財源有限的縣市而言，統籌分配稅與一般性補助款是地方建設與社會福利的重要財源，若遭削減，將對縣政運作造成重大衝擊。

許淑華表示，過去在民進黨政府主導下，國民黨執政縣市很難獲得全額專案補助，只能透過競爭型補助方式申請，且須自籌配合款，對財政條件不佳的農村地區而言更是困難重重，「今年南投縣被刪減高達35億元的補助，對我們來說真的是捉襟見肘。」

▲南投縣長許淑華北上陳情，與南投立委游顥共同呼籲中央勿刪減統籌分配款。（圖／立委游顥辦公室提供）

▲南投縣長許淑華北上陳情，與南投立委游顥共同呼籲中央勿刪減統籌分配款。（圖／立委游顥辦公室提供）

許淑華強調，地方政府正值定期會期間，首長們特地在開完會後趕赴台北，展現對此議題的重視，期盼中央能聆聽地方聲音，並儘速完成新的《財政劃分法》，讓地方財政更為健全。

▲南投縣長許淑華北上陳情，與南投立委游顥共同呼籲中央勿刪減統籌分配款。（圖／立委游顥辦公室提供）

立法委員游顥也批評，過去即便在前民進黨籍總統陳水扁執政時期，也未曾出現如此大規模刪減地方補助的情形，「南投65歲以上免健保也都因為中央直接大刀一砍，造成許多地方社會福利還有教育經費的衝擊。」

游顥呼籲行政院應儘快檢討決策，將原屬地方的資源歸還各縣市政府，以保障基層民眾權益，不要「有錢為意識形態改中正路中山路，騙沒錢買衛生紙」，還從地方政府財政預算吸血、苦了黎民百姓，他強調：「良心不該遺失，政府應該回應地方的聲音。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李多慧破尺度脫了！　「辣曬泡澡照」嘟嘴吐舌全被拍
中華大學晚間火警！實驗室起火燃燒
德保拉意外傷退寫生涯最短先發　球團曝傷況
快訊／陳歐珀涉貪！深夜收押禁見
正妹幼教師三亞旅遊「遭毒蛇咬死」！男友悲痛發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國最多！新北「8站16台5據點」達標　打造30分鐘就業服務網

新北防汛雙箭齊發！偵水志工+績優區公所聯防極端氣候

中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

注意繞道！新北6／11封閉泰山民生路施工　籲用路人改道配合

新北萬金杜鵑攝影展結果出爐　師徒聯手運用光影奪金銀二獎

貨車拋錨卡金崙橋　警方迅速疏導維持交通順暢

斥資900萬整修！花蓮市立圖書館7/1閉館　電子書借閱不中斷

孩子們的創作力大爆發　「藝生菌」畢業展台東登場

中央地方合力　台東市增建190戶社會住宅

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

全國最多！新北「8站16台5據點」達標　打造30分鐘就業服務網

新北防汛雙箭齊發！偵水志工+績優區公所聯防極端氣候

中央大砍一般性補助...南投縣長立委陳情　批有錢改路名沒錢買廁紙

新北社福考核成績亮眼　獲衛福部「優等獎」肯定

注意繞道！新北6／11封閉泰山民生路施工　籲用路人改道配合

新北萬金杜鵑攝影展結果出爐　師徒聯手運用光影奪金銀二獎

貨車拋錨卡金崙橋　警方迅速疏導維持交通順暢

斥資900萬整修！花蓮市立圖書館7/1閉館　電子書借閱不中斷

孩子們的創作力大爆發　「藝生菌」畢業展台東登場

中央地方合力　台東市增建190戶社會住宅

龍貓不激動狂飆分！　胡瓏貿：不再做傷害球隊的事

6月首颱將誕生？「今年颱風偏弱」　熱帶擾動下周成颱關鍵

樂天8比2勝兄弟　陳晨威推進連續28場安打

李多慧破尺度脫了！　「辣曬泡澡照」嘟嘴吐舌全被拍

《未知的首爾》10戳心金句：人生哪有十全十美，都是在硬撐罷了

太平洋載運800輛電動車貨輪失火　22人棄船逃生

中華大學晚間火警！實驗室起火燃燒　消防員佈水線搶救

亞哥上班了！　于煥亞決勝期飆分秀展最佳第六人威力

航空城爆「濫砍600棵瀕危大樹」！桃議員秀照打臉：看圖說故事

醫再質疑台灣AZ血栓認定少　疾管署回擊：東方人發生率低是常識

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

地方熱門新聞

鳥巢引蛇爬上樹！台南民宅女童隔窗對望2米臭青母嚇壞

台南安平外海驚見男屍漂流身上刺青、穿EDWIN褲身分待查

從加護病房到時尚伸展台崑大邱芊綠畢製「重生」走出逆境

無照騎車闖紅燈拒罰19萬48歲男被查扣帳戶繳清罰鍰

台灣首創！生成式AI研發新材料登國際期刊封面成大立里程碑

林政賢推動　「市公出巡桃園13區」遶境文化

高雄死亡車禍！騎士撞安全島亡

桃園敬老愛心卡800點　孫韻璇爭取彈性使用

王家貞爆料LINE截圖遭張冠李戴台南地檢署欠一個道歉

立院拍板2028無煤中火！陳亭妃轟盧秀燕誤導民眾扭曲事實

桃園好孕專車再升級　攜手和泰yoxi提供服務

桃園龍元宮商圈停車空間不足　徐玉樹關切

勞動部雙計畫助攻！重聽男回歸產線

西龜橋改建拍板　陳皇宇：盼兩市共推交通升級

更多熱門

相關新聞

許淑華爆中央過2個月突變臉統刪一般性補助款

許淑華爆中央過2個月突變臉統刪一般性補助款

中央政府統刪一般性補助款及統籌分配款短撥，引發高度爭議，其中南投縣遭統刪一般性補助款35億元、統籌分配款短撥10億元；南投縣長許淑華今日下午偕同8個縣市北上行政院遞出訴願書、表達地方訴求，希望中央按照《預算法》儘快撥付款項，以利縣政推動。

藍8縣市首長「回娘家」訴苦　不滿補助款被砍：政院手下留情

藍8縣市首長「回娘家」訴苦　不滿補助款被砍：政院手下留情

罷免游顥「14倍奉還」　罷團缺185件連署補交2646份

罷免游顥「14倍奉還」　罷團缺185件連署補交2646份

批民眾黨提案「補足地方補助款」違法　鍾佳濱曝想補救只剩兩條路

批民眾黨提案「補足地方補助款」違法　鍾佳濱曝想補救只剩兩條路

稱「砍吃吃喝喝的錢」被要求道歉　吳宗憲再嗆行政院：死不認錯

稱「砍吃吃喝喝的錢」被要求道歉　吳宗憲再嗆行政院：死不認錯

關鍵字：

一般性補助款統籌分配款統刪短撥預算許淑華訴願游顥

讀者迴響

熱門新聞

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

台烏混血YTR宣布分手！8年情告終「他教會我一切」暖哭網

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

周杰倫京都遭圍堵好友受傷　不忍發聲！

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面