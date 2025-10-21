彰化無良PU廠排甲苯「超標24倍」　將追繳創紀錄7千萬空汙費

▲彰化縣環保局前往該間PU皮革廠執行稽查。（圖／彰化縣環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣驚傳PU合成皮製造業者以「假環保、真排污」手法，謊稱使用環保低污染原料，以逃漏空污費，彰化縣環保局配合彰化地檢等單位，查出業者排放有害污染物「甲苯」超標24倍，環保單位預算，業者恐將被追繳5年高達7千餘萬元空汙費，創下追繳金額最高紀錄，全案並移送地檢署偵辦，業者恐再面臨7年以下有期徒刑及鉅額罰金。

彰化縣環保局指出，這家PU合成皮製造業者在申請固定污染源操作許可證時，明明使用高VOC塗料，卻故意申報使用VOC含量較低的「水性環保樹脂塗料」，兩者VOC含量差異高達10倍以上。

▲彰化縣環保局前往該間PU皮革廠執行稽查。（圖／彰化縣環保局提供）

不僅如此，業者還刻意以多報少，低報原物料使用量，企圖減少空污費繳納，環保局透過智慧物聯網監測與事業申報資料交叉分析，發現異常後展開聯合查緝，當場查扣進銷項發票等會計憑證，戳破業者長期詐騙手法。

環保局進一步說明，甲苯是公告列管的有害空氣污染物，吸入後可能引起眼睛及呼吸道刺激、頭暈、噁心，高濃度暴露甚至導致意識模糊或死亡。稽查當天進行排放管道檢測，結果顯示甲苯排放量高達6.57克/秒，超出法定標準0.263克/秒達「24倍」，換算濃度為218ppm，遠超過排放限值180ppm。

▲彰化縣環保局前往該間PU皮革廠執行檢測。（圖／彰化縣環保局提供）

環保局強調，本案業者除涉及逃漏空污費，更因排放有害污染物超標，涉嫌違反空氣污染防制法第53條，最重可處7年以下有期徒刑，併科100萬元至1500萬元罰金，將依空氣污染防制法追繳5年空污費，並以2倍排放量計算，初估追繳金額高達7千餘萬元。

