「我也不喜歡你！」川普直飆澳洲大使　全場爆笑原因曝光

▲澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）曾經批評川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普21日在記者會上，當場對澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）表示「我也不喜歡你」，現場卻立刻爆出一片歡笑，因為他透過開玩笑的方式，成功化解外交尷尬局面。

川普21日會晤澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），並在稍後的記者會上被記者詢問，他對陸克文多年前的批評言論有何看法。川普起初似乎相當困惑，「大使說了什麼嗎？我對他一無所知，如果他說了壞話，不要告訴我，或許他會想要道歉。」

川普緊接著詢問艾班尼斯，「他在哪裡？還在為你工作嗎？」就在陸克文試圖解釋之際，川普卻笑著打斷對方，「我也不喜歡你，而且可能永遠不會喜歡你。」這番話立刻引起哄堂大笑，眾人焦點也迅速被轉移到下一個話題上。

《衛報》引述消息人士說法透露，雖然鏡頭沒有拍到，但記者會結束後，陸克文俯身向川普道歉，總統也大方回應，「一切都沒事了。」

陸克文2021年接受訪談時，曾經抨擊川普是「鄉村白痴」（village idiot），2024年11月成為駐美大使時，相關影片就曾被翻出。過去一年來，澳洲保守派一直認為，陸克文當年的批評言論，正是川普對澳洲「外交冷凍」的原因，但實際情況顯示，美國總統似乎沒把這件事放在心上。

整場會談中，川普對艾班尼斯讚不絕口，雙方還簽署了價值數十億美元的重要礦物協議，並且重申對美英澳三方安全夥伴協議（AUKUS）的支持。

目前尚不清楚川普是真的不認識或不記得陸克文，或者只是假裝不知情。根據以往經驗來看，川普經常記仇，還會替那些得罪自己的人取幼稚綽號，但他也有放下恩怨的紀錄，任用曾經的競爭對手、「討厭的傢伙」盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，就是一個很好的例子。