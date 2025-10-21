川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

▲美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授米德。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

台海情勢緊張，美國學者認為，台灣在重建國防方面步調緩慢、效率不彰，無法達到嚇阻作用；同時，美國總統川普討厭「盟友對美國的剝削」，因此亞洲國家應該要為自己的國防負更多責任。

由陸委會委託政治大學國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會今（21）日於台北舉行，美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授米德（Walter Russell Mead）及詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）發表專題演講。

米德以《川普時代下的美中關係》（The U.S.-China Relationship in the Age of Trump）為題進行演講。對於美國可能離開亞洲的疑慮，他澄清，美國利益促使一任又一任總統參與到亞洲事務中，而他認為這將持續下去，同時，美國一直試圖阻止單一強權在印太地區行使霸權，也包括應對中國的崛起。

米德指出，在處理中美關係時，美國政策經歷不同階段。二戰後，美國歡迎德國和日本進入全球經濟框架，以加強這些國家的民主，並建立經濟關係網絡以確保和平。美國曾希望這對中國和印度等新興國家也能奏效，但結果令人失望，美國現在接受該政策的失敗，並轉向新的方向。

米德提到，要理解美國總統川普，無論是在兩岸關係或印太政策，都需要區分兩件事。一是川普希望美國的國際關係產生結構性變化，另一個是他獨特、戲劇性的外交和政治風格。

從個人層面來看，米德認為，川普討厭「盟友對美國的剝削」，並認為以色列比多數北約盟友是更好的盟友，因為以色列在自我防禦上花費更多，對自己在中東的目標與承諾比美國更堅定。

而在亞洲，米德舉例，日本忽視自身國防，並在美國的安全保護下，與中國進行經濟合作，川普希望改變這一點。因此，川普希望改變聯盟體系的安全和經濟層面，儘管這是一項艱難的任務。川普還認為，亞洲國家需要為自己的國防負更多責任

孟沛德以《台海穩定的幻覺》（The Illusion of Stability in the Taiwan Strait）為題進行演講。他表示，在經濟問題日益加劇之際，北京加倍強調民族主義，大力投資於解放軍，擴大與集中統戰系統，並發出了明確解決台灣問題的意圖。

然而，孟沛德認為，台灣在重建國防方面步調緩慢、效率不彰，包括從義務役到志願役「胎死腹中」，削弱了軍隊，無法達到嚇阻作用，同時也沒有投資於更加瞭解中共及解放軍。對此他認為，台灣三大政黨都要起身帶領。

