　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

▲▼美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授米德（Walter Russell Mead）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授米德。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

台海情勢緊張，美國學者認為，台灣在重建國防方面步調緩慢、效率不彰，無法達到嚇阻作用；同時，美國總統川普討厭「盟友對美國的剝削」，因此亞洲國家應該要為自己的國防負更多責任。

由陸委會委託政治大學國關中心辦理的「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會今（21）日於台北舉行，美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授米德（Walter Russell Mead）及詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）發表專題演講。

米德以《川普時代下的美中關係》（The U.S.-China Relationship in the Age of Trump）為題進行演講。對於美國可能離開亞洲的疑慮，他澄清，美國利益促使一任又一任總統參與到亞洲事務中，而他認為這將持續下去，同時，美國一直試圖阻止單一強權在印太地區行使霸權，也包括應對中國的崛起。

米德指出，在處理中美關係時，美國政策經歷不同階段。二戰後，美國歡迎德國和日本進入全球經濟框架，以加強這些國家的民主，並建立經濟關係網絡以確保和平。美國曾希望這對中國和印度等新興國家也能奏效，但結果令人失望，美國現在接受該政策的失敗，並轉向新的方向。

米德提到，要理解美國總統川普，無論是在兩岸關係或印太政策，都需要區分兩件事。一是川普希望美國的國際關係產生結構性變化，另一個是他獨特、戲劇性的外交和政治風格。

從個人層面來看，米德認為，川普討厭「盟友對美國的剝削」，並認為以色列比多數北約盟友是更好的盟友，因為以色列在自我防禦上花費更多，對自己在中東的目標與承諾比美國更堅定。

而在亞洲，米德舉例，日本忽視自身國防，並在美國的安全保護下，與中國進行經濟合作，川普希望改變這一點。因此，川普希望改變聯盟體系的安全和經濟層面，儘管這是一項艱難的任務。川普還認為，亞洲國家需要為自己的國防負更多責任

孟沛德以《台海穩定的幻覺》（The Illusion of Stability in the Taiwan Strait）為題進行演講。他表示，在經濟問題日益加劇之際，北京加倍強調民族主義，大力投資於解放軍，擴大與集中統戰系統，並發出了明確解決台灣問題的意圖。

然而，孟沛德認為，台灣在重建國防方面步調緩慢、效率不彰，包括從義務役到志願役「胎死腹中」，削弱了軍隊，無法達到嚇阻作用，同時也沒有投資於更加瞭解中共及解放軍。對此他認為，台灣三大政黨都要起身帶領。

▼詹姆斯敦基金會主席孟沛德。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼詹姆斯敦基金會主席孟沛德（Peter Mattis）。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

阿里、京東大動作進軍香港　分析：為拓展國際市場

28歲陸「饒舌歌手」車禍過世！　網嘆：9月才發新歌可惜了

新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

湖南邵陽小學半個操場塌陷現「巨坑」　家長：幸好發生在夜裡

鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平國家統一嗎？

陸女夜半上廁所「屁股被頂」！竟是馬桶管道竄出蛇

陸住戶偷挖百坪地下室　鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

阿里、京東大動作進軍香港　分析：為拓展國際市場

28歲陸「饒舌歌手」車禍過世！　網嘆：9月才發新歌可惜了

新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

湖南邵陽小學半個操場塌陷現「巨坑」　家長：幸好發生在夜裡

鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平國家統一嗎？

陸女夜半上廁所「屁股被頂」！竟是馬桶管道竄出蛇

陸住戶偷挖百坪地下室　鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

韓女星出道4年才傳「她是元斌姪女」！　神顏激美掀熱議

幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善計畫　捐贈逾350萬台幣予花蓮水災賑災

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

台藝人一堆閃兵「金城武免役還自願當兵」！入營受訓3天　登國慶表演

4陸劇同期開打！《水龍吟》造型撞霹靂布袋戲…《山河枕》原著禁忌戀

曼谷安納塔拉12月重新開幕、沈浸電影旅程　美諾集團4品牌新亮相

藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」　兩人2021年爭過全壘打王

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

必勝客「5大優惠」限時開跑　愛心切片比薩只送不賣

【文化大學停課】共伴效應！校園陣風狂飆11級

大陸熱門新聞

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

陸學者：10年內沒收回台灣恐「永遠收不回」

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

百貨公司廁所「年花87萬」才能解鎖！奢華內部曝光

新買SU7借朋友開　10分鐘後撞爛了

28歲中國「饒舌歌手」遇車禍過世

陸名畫法拍估值1.47億人民幣 徐悲鴻「奔馬圖」尚無人出價

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

陸住戶偷挖百坪地下室 鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平統一？

陸女夜半上廁所　馬桶管道竄出蛇

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元

更多熱門

相關新聞

川習會擬談台灣議題　外交部這樣說

川習會擬談台灣議題　外交部這樣說

美國總統川普、中國國家主席習近平預計月底在南韓舉辦的亞太經合會（APEC）會晤，川普更預告，可能會把台灣納入川習會談判的議題。對此，外交部北美司司長王良玉今（21日）表示，川普政府上任後，已多次明確重申對台支持及美國長期的一貫政策，外交部將持續密切關注相關發展，並與美方保持溝通，確保台美關係穩定深化，及我國利益能獲得確實保障。

雙普會有變數？　CNN爆這會議已喊卡

雙普會有變數？　CNN爆這會議已喊卡

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

吳釗燮：中共軍事活動擴及第一島鏈外　台灣增軍費維護亞太和平穩定

川普警告哈瑪斯　違約「將被剷除」

川普警告哈瑪斯　違約「將被剷除」

美鬆綁H-1B簽證規定　「這類人」免繳300萬

美鬆綁H-1B簽證規定　「這類人」免繳300萬

關鍵字：

川普盟友國防解放軍

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面