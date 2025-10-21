台南商圈聯手萬聖節行銷　夜行鬼市、千人踩街、復古小萬神全上場

▲海安商圈萬聖節夜行鬼市將登場，街頭藝術、彩妝變裝與派對點亮台南夜晚。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

萬聖節將近，台南市今年以「10月×鬼魅×驚奇×甜蜜」為主軸，串聯海安、成大、赤嵌、佳里四大商圈打造跨界萬聖節嘉年華，從藝術街頭派對、親子變裝踩街、1940年代復古萬神風，到結合環保的綠色市集，展現台南商圈的創意能量。

市長黃偉哲表示，台南已成立40個商圈組織、遍佈全市七成行政區，市府除整合局處資源行銷商圈，也積極推動智慧商業、低碳永續，讓商圈成為城市觀光與經濟的新引擎。

經濟發展局長張婷媛指出，商圈在理事長與店家共同努力下，不僅成功帶動旅遊人潮與消費，市府也將持續輔導數位轉型、ESG營運模式與永續觀念，今年特別串聯海安、成大、赤嵌與佳里商圈，共同行銷十月萬聖節限定活動，要讓遊客白天親子遊、夜晚變裝狂歡，感受台南最潮的城市節慶。

海安商圈主打「DJ狂歡派對夜行鬼市」，10月25、26日下午4點至晚上10點登場，現場集結百家設計與質感品牌、鬼怪彩妝服務及26日下午於河樂廣場的萬聖大遊行，街區將成為南台灣最嗨的暗夜舞台。

成大商圈則邁入第10年「萬聖嘉年華」，10月25、26日下午1點起陸續登場，安排COSPLAY變裝大賽、千人踩街、公益糖果屋與百攤創意市集，並融入綠色消費任務，完成即可兌換限定禮品，打造親子友善又具潮流感的萬聖傳奇。

赤嵌朋派商圈於26日推出「康樂大舞台×小萬神」，在全美戲院與赤嵌東街重現40年代府城風華，現場有懷舊歌舞演出、古早味小吃、童玩攤位與老台南遊樂場，帶領民眾走回童年的萬神記憶。

佳里商圈則首度將萬聖節融入「佳里購物嘉年華」，25、26日在蕭壠文化園區周邊登場，規劃變裝走秀、人體彩繪、南瓜包發送、市集、音樂演出與豪華摸彩。回應綠生活，現場設定「綠色行動點」，民眾攜帶廢電池或寶特瓶10個即可兌換文青袋，也鼓勵自備環保杯、購物袋，落實低碳消費。

經發局表示，歡迎市民與遊客跟著四大商圈的活動節奏，來趟城市小旅行，從藝術到童趣、從懷舊到綠能，看見台南商圈最迷人的鬼魅與活力。