民生消費

「頂呱呱X鬼娃恰吉」萬聖節聯名　有全新鱈魚黑堡、限量玩具周邊

▲▼頂呱呱攜手全球經典恐怖IP《鬼娃恰吉CHUCKY》推出萬聖節限定「WANNA PLAY系列」。（圖／業者提供）

▲頂呱呱攜手《鬼娃恰吉CHUCKY》推出萬聖節限定「WANNA PLAY系列」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接萬聖節，頂呱呱宣布攜手全球經典恐怖IP《鬼娃恰吉CHUCKY》打造「WANNA PLAY系列」，不僅有全新「雙醬鱈魚黑堡」、「德式香腸」，還有超應景鬼娃恰吉包裝和限量周邊，10月24日起至12月31日限時開賣。

▲▼頂呱呱攜手全球經典恐怖IP《鬼娃恰吉CHUCKY》推出萬聖節限定「WANNA PLAY系列」。（圖／業者提供）

▲萬聖節限定「雙醬鱈魚黑堡」。

▲▼頂呱呱攜手全球經典恐怖IP《鬼娃恰吉CHUCKY》推出萬聖節限定「WANNA PLAY系列」。（圖／業者提供）

▲同步推出德式香腸（右）。

「頂呱呱X鬼娃恰吉」跨界聯名，以萬聖節「血色派對」為靈感推出全新「雙醬鱈魚黑堡」，嚴選阿拉斯加鱈魚排現點現炸，再加上酸甜莓果醬、濃郁塔塔醬，搭配黑色漢堡包，單點售價129元；同步推出帶有煙燻香氣的「德式香腸（單點售價59元）」、外皮酥脆的「呱呱雞排（單點售價109元）」。

還有2款萬聖節限定套餐，「恰吉獨享餐」內含雙醬鱈魚黑堡1顆+阿勇雞塊4塊+地瓜薯條1份與35元飲品1杯，特價249元；「恰吉周邊套餐」內含雙醬鱈魚黑堡1顆+阿勇雞塊4塊+地瓜薯條1份與35元飲品1杯+恰吉發條玩具盲袋1個，特價549元；以及派對組合餐有6塊、8塊、10塊炸雞桶等選擇。

▲▼頂呱呱攜手全球經典恐怖IP《鬼娃恰吉CHUCKY》推出萬聖節限定「WANNA PLAY系列」。（圖／業者提供）

▲全系列包裝也換上《鬼娃恰吉》主題設計。

頂呱呱全系列包裝也換上《鬼娃恰吉》主題設計，包括漢堡盒、紙袋、派對桶到飲料杯全變裝，以黑紅配色搭配恰吉的瘋狂笑容及經典血色，吸睛度十足。

▲▼頂呱呱攜手全球經典恐怖IP《鬼娃恰吉CHUCKY》推出萬聖節限定「WANNA PLAY系列」。（圖／業者提供）

▲鬼娃恰吉發條玩具盲袋一共有4款造型。

▲▼頂呱呱攜手全球經典恐怖IP《鬼娃恰吉CHUCKY》推出萬聖節限定「WANNA PLAY系列」。（圖／業者提供）

▲鬼娃恰吉萬聖節造型貼紙凡消費滿額可免費獲得。

加碼推出2款萬聖節限定周邊，「鬼娃恰吉發條玩具盲袋」有4款造型，每一款恰吉的臉部表情、武器與背卡設計都不同，每款售價399元；「鬼娃恰吉萬聖節造型貼紙」則以鬼娃恰吉經典動作與血紅字體設計為主題，每張售價89元，也開放門市單筆滿299元即可免費獲贈1張（可累贈）。

萬聖節當天頂呱呱則推出限時變裝活動，凡以「鬼娃恰吉」造型至門市消費，即可免費獲得「雙醬鱈魚黑堡」1顆，每人限領1次，若以其他萬聖節造型變裝者也能享有全單85折優惠。 提醒以上聯名活動不適用於桃園機場店、松山機場店、桃園星光影城店。

▲▼漢堡王推出「萬聖節限定套餐」。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出萬聖節限定漢堡。

同為迎接萬聖節，漢堡王推出2款萬聖節套餐，把華堡、雞排堡的漢堡包升級成橘色麵包配黑色芝麻，其中「萬聖節華堡餐」內含華堡+小薯+中飲，萬聖節華堡是使用大片火烤牛肉搭配多種鮮蔬、炸洋蔥、培根及雙份起士，再淋上日式照燒醬，售價199元。

「萬聖節雞排堡餐」內含雞排堡+小薯+中飲，萬聖節雞排堡採用超大雞腿排炸至金黃酥脆，搭配大份量生菜、番茄及濃郁照燒醬，售價189元，提醒機場內、科技廠內、兒童樂園等門市不販售。

