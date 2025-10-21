台灣民意民調／黨主席廝殺太慘烈　國民黨支持度下滑3.3個百分點

▲台灣民意基金會10月民調。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

鄭麗文當選國民黨新任主席，台灣民意基金會今（21日）公布民調，在鄭麗文當選前幾日，國內最新政黨支持度部分，32.9%民眾支持民進黨、21.9%國民黨、14.4%民眾黨。若與上個月民調相比，民進黨支持度回升兩個百分點；國民黨下滑3.3個百分點，民眾黨原地踏步，中性選民略升1.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆示警，國民黨過去一個月黨主席選舉廝殺慘烈，鑼鼓喧天，是大罷免後最受注目的政壇大事。然而，支持度不增反減，而且一次掉3.3個百分點，絕不能等閒視之。

民調詢問：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨…等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：32.9%民主進步黨，21.9%中國國民黨，14.4%台灣民眾黨，1.7%其他政黨合計，27.3%沒特別支持哪一個政黨，1.8%不知道、拒答。

與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現一些變化。民進黨支持度回升兩個百分點；國民黨下滑3.3個百分點，民眾黨原地踏步，中性選民略升1.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示， 整體來講，過去一個月，台灣人的政黨支持傾向沒有大的變化，但仍有幾點值得一提。



游盈隆指出，首先，民進黨方面，目前仍穩居台灣第一大黨，經歷大罷免強烈政治風暴後，連續兩個月有緩步復甦的跡象，但和大罷免大失敗之前相比，仍有一段差距。此外值得注意的是，大罷免大內傷之前，民進黨曾擁有一打二還綽綽有餘的榮景，如今藍白支持度相加仍超過綠3.4個百分點。

游盈隆說明，國民黨方面，過去一個月，黨主席選舉廝殺慘烈，鑼鼓喧天，是大罷免後最受注目的政壇大事。然而，國民黨支持度不增反減，而且一次掉3.3個百分點，絕不能等閒視之。為什麼？ 第民眾黨方面，過去一個月，黨主席黃國昌身陷「狗仔門」風波，日子過得並不輕鬆，但政黨支持度紋風不動，絲毫不受影響，顯見小草很黏，黨的韌性讓人刮目相看。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。

民調有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下，約正負三個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。