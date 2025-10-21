擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

記者李姿慧／台北報導

台北市擎天崗出現驚人雨量，根據氣象署統計，自昨天凌晨至今天上午11時為止累計761毫米，是全台雨量最多測站。氣象署揭露原因，主要是低壓帶、東北季風、南邊風場和地形效應等影響，是大台北山區雨量比盆地大的原因；今明兩天雙北、宜蘭和北花蓮降雨仍顯著，宜蘭雨量呈現紫色，整體降雨要等周六後才會緩和。

▲中央氣象署資深預報員官欣平。（圖／記者李姿慧攝）

中央氣象署今持續大規模或劇烈豪雨作業，氣象署資深預報員官欣平表示，昨天到今天上午9點50分左右，主要降雨集中桃園以北、宜蘭，其中今天上午降雨非常明顯集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭偏山區。

官欣平說明，昨天跟前天風神颱風往西移動，外圍環流跟北方冷空氣交互作用，北台灣和東台灣有顯著降雨，但風神颱風遠離，為何出現這樣的降雨，主要是大環境處於低壓帶，帶來偏東南風，加上北方冷空氣下來，以及台灣東方海域也有區域性小低壓環流，造成輻合地帶在台灣東北側海面，持續性降雨今天仍會發生。

▲環境示意圖。（圖／氣象署提供）

官欣平進一步指出，在大低壓帶交互作用下，昨天到今天，偏東邊海域大環境風場出現小渦旋，帶動明顯北風加強作用，容易在台北市擎天崗或新北山區造成量質大的降雨，「主要是東北季風、南邊風場和地形效應等影響，這也是大台北山區雨量比盆地明顯增加的原因。」

未來12小時定量降水預報顯示，今天降雨熱區仍在基隆北海岸、新北山區、大台北偏東側靠山區等處，降雨明顯，氣象署今持續發豪雨特報。

官欣平說，雙北和宜蘭都在大豪雨範圍內，其中大台北山區尤其擎天崗降雨明顯，將出現超大豪雨，桃園、新竹一帶山區則有豪雨特報，北台灣延伸到花蓮也可能出現局部大雨。

今晚到明晨整體風向仍差不多，位於台灣東側低壓仍持續帶來偏北風和東北風，隨低壓逐漸往南移，輻合帶往東往南移動，北台灣晚上到明天好像稍緩和，但雨勢仍大，主要降雨區為宜蘭，今天晚間明天清晨降雨仍可能呈現紫色。

▲降雨預測。（圖／氣象署提供）

官欣平表示，明天白天到晚上宜蘭、北花蓮到南花蓮降雨提升，低壓移出後，環境風向帶動降水輻合地帶移動，降雨區將往南移，雨區移動一路影響到周五和周六後才會緩和，「降雨最大則是今天和明天雙北、宜蘭、北花蓮降雨相當、相當顯著。」

根據氣象署預測，今天下午2點到明天下午2點，大豪雨地區為新北山區、大台北擎天崗、北海岸，24小時降雨量接近200到400毫米，宜蘭山區也是熱區，新竹以北到宜蘭仍在豪雨特報範圍內，總雨量預測將達800到1100毫米，大台北山區、宜蘭山區為主要降雨區。

▲風浪預測。（圖／氣象署提供）

風力部分，由於東北季風南下且增強，氣象署發布陸上強風特報，高雄、屏東，以及台南以北到雙北靠內陸可能出現陣風8級，嘉義以北沿海可能出現陣風11級風力，馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼也有平均風9級、陣風11級風力。

北海岸則要嚴防6米浪高，各地也會發生平均3米浪高，小低壓帶往南移動後，花蓮沿海浪高和風力也會增強，周三到周四不適宜到海邊活動。

至於哪些縣市達停班停課標準，官欣平表示，停班停課不是氣象署可決定，氣象署提供資訊包含未來大豪雨或超大豪雨區域給地方政府參考，根據24小時降雨推論，雙北山區、宜蘭山區達大豪雨，雨量上看350毫米，大台北山區可達超大豪雨，降雨量上看500毫米，但是否停班停課由地方政府決策。