　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

記者李姿慧／台北報導

台北市擎天崗出現驚人雨量，根據氣象署統計，自昨天凌晨至今天上午11時為止累計761毫米，是全台雨量最多測站。氣象署揭露原因，主要是低壓帶、東北季風、南邊風場和地形效應等影響，是大台北山區雨量比盆地大的原因；今明兩天雙北、宜蘭和北花蓮降雨仍顯著，宜蘭雨量呈現紫色，整體降雨要等周六後才會緩和。

▲▼中央氣象署資深預報員官欣平。（圖／記者李姿慧攝）

▲中央氣象署資深預報員官欣平。（圖／記者李姿慧攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署今持續大規模或劇烈豪雨作業，氣象署資深預報員官欣平表示，昨天到今天上午9點50分左右，主要降雨集中桃園以北、宜蘭，其中今天上午降雨非常明顯集中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭偏山區。

官欣平說明，昨天跟前天風神颱風往西移動，外圍環流跟北方冷空氣交互作用，北台灣和東台灣有顯著降雨，但風神颱風遠離，為何出現這樣的降雨，主要是大環境處於低壓帶，帶來偏東南風，加上北方冷空氣下來，以及台灣東方海域也有區域性小低壓環流，造成輻合地帶在台灣東北側海面，持續性降雨今天仍會發生。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲環境示意圖。（圖／氣象署提供）

官欣平進一步指出，在大低壓帶交互作用下，昨天到今天，偏東邊海域大環境風場出現小渦旋，帶動明顯北風加強作用，容易在台北市擎天崗或新北山區造成量質大的降雨，「主要是東北季風、南邊風場和地形效應等影響，這也是大台北山區雨量比盆地明顯增加的原因。」

未來12小時定量降水預報顯示，今天降雨熱區仍在基隆北海岸、新北山區、大台北偏東側靠山區等處，降雨明顯，氣象署今持續發豪雨特報。

官欣平說，雙北和宜蘭都在大豪雨範圍內，其中大台北山區尤其擎天崗降雨明顯，將出現超大豪雨，桃園、新竹一帶山區則有豪雨特報，北台灣延伸到花蓮也可能出現局部大雨。

今晚到明晨整體風向仍差不多，位於台灣東側低壓仍持續帶來偏北風和東北風，隨低壓逐漸往南移，輻合帶往東往南移動，北台灣晚上到明天好像稍緩和，但雨勢仍大，主要降雨區為宜蘭，今天晚間明天清晨降雨仍可能呈現紫色。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨預測。（圖／氣象署提供）

官欣平表示，明天白天到晚上宜蘭、北花蓮到南花蓮降雨提升，低壓移出後，環境風向帶動降水輻合地帶移動，降雨區將往南移，雨區移動一路影響到周五和周六後才會緩和，「降雨最大則是今天和明天雙北、宜蘭、北花蓮降雨相當、相當顯著。」

根據氣象署預測，今天下午2點到明天下午2點，大豪雨地區為新北山區、大台北擎天崗、北海岸，24小時降雨量接近200到400毫米，宜蘭山區也是熱區，新竹以北到宜蘭仍在豪雨特報範圍內，總雨量預測將達800到1100毫米，大台北山區、宜蘭山區為主要降雨區。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲風浪預測。（圖／氣象署提供）

風力部分，由於東北季風南下且增強，氣象署發布陸上強風特報，高雄、屏東，以及台南以北到雙北靠內陸可能出現陣風8級，嘉義以北沿海可能出現陣風11級風力，馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼也有平均風9級、陣風11級風力。

北海岸則要嚴防6米浪高，各地也會發生平均3米浪高，小低壓帶往南移動後，花蓮沿海浪高和風力也會增強，周三到周四不適宜到海邊活動。

至於哪些縣市達停班停課標準，官欣平表示，停班停課不是氣象署可決定，氣象署提供資訊包含未來大豪雨或超大豪雨區域給地方政府參考，根據24小時降雨推論，雙北山區、宜蘭山區達大豪雨，雨量上看350毫米，大台北山區可達超大豪雨，降雨量上看500毫米，但是否停班停課由地方政府決策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了
又爆閃兵「全因王大陸」！主嫌推銷業績　陳柏霖、修杰楷成活招牌
快訊／書偉逃兵　相信音樂道歉：評估並調整藝人工作
坤達拘提撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」
演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓
快訊／三陽「PE3油電增程機車」來了！全球首創滿油滿電可跑3
威廉閃兵…阿緯才掛保證「其他人100％合情合理」！　3天後小
偽造證明閃兵慘了！藝人逃兵爆第三波　內政部：最高可處5年徒刑
賈靜雯人不在台灣…跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被上銬」嚇傻
快訊／修杰楷認了閃兵！花15萬「高血壓拚免役」　成替代役乾脆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了

已達放假標準　氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做乾脆廢掉

6歲恩恩矯具被沖走！走路不平衡　門諾免費訂製汽車鞋助上學

威廉上周才說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提！網酸：真的好棒棒

4生肖遇月亮金星合相「魅力滿出來」　主動出擊脫單！

6天前預言「知名人士爆醜聞」真面目被揭！占星師秒轉PO閃兵案

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」　林智群：哪得罪你了

已達放假標準　氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做乾脆廢掉

6歲恩恩矯具被沖走！走路不平衡　門諾免費訂製汽車鞋助上學

威廉上周才說「棒棒堂沒人當兵」小杰就被拘提！網酸：真的好棒棒

4生肖遇月亮金星合相「魅力滿出來」　主動出擊脫單！

6天前預言「知名人士爆醜聞」真面目被揭！占星師秒轉PO閃兵案

擎天崗雨量飆761毫米　氣象署揭原因：「紫爆雨」還沒結束

演唱會唱又跳竟免役！公民老師怒「藝人逃兵就是該死」：學學南韓

保障外送員權益！民進黨團推專法　納6大部會共管、拚創四方多贏

「格雷女」達珂塔成Valentino代言人！陪摯友創意總監跳槽　首波美照超仙

台灣自製衛星「福衛八號」升空在即　南瀛天文館推出特展

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

千億元生技公司崛起　元富投顧：台灣新藥研發力挺進國際舞台

小葛雷諾3轟奪MVP哭了！率藍鳥闖世界大賽喊話：再贏4場

中華郵政新車隊「首批44輛電動三輪機車」明上路　3郵局先試辦

學生遠距！文化大學行政「還是要上班」曝風雨QQ了：咕嚕咕嚕

台74甲大塊塑膠布迎面飛來　騎士閃避不及慘摔！PO網求目擊者

野生黑熊闖進動物園　「乖乖待觀眾席」和圍欄3小熊互動畫面超萌

【空中驚魂】鋰電池機上自燃！行李架噴火乘客嚇傻

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

風神將轉向！　今明「大量降雨」

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

氣象署最新停班課分析　5縣市雨量達標

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

鬼滅展亂象！代排阿嬤被考主角名答不出

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

更多熱門

相關新聞

風神發威！北市摩斯漢堡招牌掉落砸機車

風神發威！北市摩斯漢堡招牌掉落砸機車

受風神颱風外圍環流影響，20日晚間22時40分許，北市文山區興隆路三段連鎖速食店摩斯漢堡招牌在風雨中意外掉落，壓倒2輛機車，另有1輛遭刮傷。轄區文山二警方到場確認現場未造成民眾受傷，屬民事糾紛案件，已通知車主到派出所製作報案證明，後續將由店家與車主雙方協議賠償事宜。

LIVE／台北超大豪雨警戒　氣象署最新說明

LIVE／台北超大豪雨警戒　氣象署最新說明

0403地震後「海平面突降0.78公尺」　氣象局揭密：地殼抬升導致

0403地震後「海平面突降0.78公尺」　氣象局揭密：地殼抬升導致

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

關鍵字：

風神颱風台北大雨雨量氣象署

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

煉獄酷刑　哈瑪斯嗆「在你面前性侵母」

日本男大生癌逝後發文「哇喔我死掉了」　吸逾3億人次朝聖

不斷更新／新竹縣突宣布4校停班課　台中正常上班上課

快訊／藝人閃兵案第三波搜索！Energy書偉遭拘提

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面