被裸吊狂鞭！哈瑪斯嗆「在你面前性侵你媽媽」　煉獄酷刑曝光

▲哈瑪斯武裝分子。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦人權律師穆門（Moumen al-Natour）在哈瑪斯統治下遭受長達10年的酷刑折磨，包括被倒吊鞭打、強迫蹲著24小時，甚至威脅在他面前性侵其母親和妹妹。30歲的他接受《每日郵報》訪問時，揭露了這個伊斯蘭極端組織對異議人士的殘酷鎮壓手段。

穆門是2019年反哈瑪斯抗議活動「我們要生存」（We Want to Live）的發起人，被該組織指控為以色列和巴勒斯坦自治政府等「外國勢力」服務、散播「衝突和分裂」，因此遭監禁20次與多次酷刑，但他始終堅決否認「罪行」。

穆門透露，哈瑪斯將學校改建為監獄，關押並折磨異議人士。他在獄中每天只分配到半顆非常小的蘋果，被迫從牢房的水龍頭喝水，曾遭倒吊毒打，扒光衣服、澆水之後用鞭子狂抽，隨後又被迫保持蹲姿長達24小時，承受劇烈疼痛。

My hell at the hands of Hamas torturers: I was stripped, hung upside down, whipped, forced to squat for 24 hours and told I'd be made to watch my mother and sister raped https://t.co/K0OybrHzZU — Daily Mail (@DailyMail) October 19, 2025

更駭人的是心理威脅，「他們用下流語言侮辱我，威脅要把我的父親、母親、兄弟姊妹帶到監獄折磨。有一次，甚至有人告訴我，他們會在我面前強暴我的母親和妹妹。」另一次，他被告知將因「與以色列合作、反對哈瑪斯」遭立即處決，蒙眼帶到院子之後，「他們開了一槍，子彈從我身邊掠過。我倒在地上失去意識，醒來發現自己又回到了牢房。」

穆門表示，哈瑪斯沒有保護與照顧百姓，反而在邊境搶劫並轉售物資，自己躲到地下隧道，卻把平民當成人肉盾牌，在教育中灌輸仇恨思想，教導兒童使用武器，甚至主張殺害猶太人是「神聖義務」，牢牢掌握當地媒體與政府。

▲巴勒斯坦人在加薩南部拉法（rafah）領取援助物資。（圖／路透）

為了加以對抗，他如今成立巴勒斯坦青年發展組織（ Palestinian Youth for Development）希望為那些因為戰爭中斷學業的孩童們提供教育機會，傳播平等、包容與和平的價值觀。

穆門認為，今年春天，數千名巴勒斯坦人上街抗議，顯示加薩大多數平民都非常痛恨哈瑪斯，只是因為害怕報復而不敢挺身而出。他希望美國總統川普提出的「20點和平計畫」能夠終結哈瑪斯的壓迫統治，為巴勒斯坦國的建立邁出第一步。然而，這仍取決於哈瑪斯是否願意解除武裝並下台。