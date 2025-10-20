雙北明上班課　汐止內湖居民收「土石流警戒」嘆：大家多保重

▲北市內湖、新北汐止的居民收到「土石流警戒」通知。（圖／ETtoday）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「風神颱風」外圍環流與東北季風共伴效應，今（20）日為台北市、新北市帶來強降雨。農業部土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組於中午12點半起，陸續發布「1020豪雨土石流及大規模崩塌警戒預報」，並透過細胞簡訊通知受影響地區民眾，提醒盡快遠離土石流潛勢區域，相關警戒資訊也同步公開在防災資訊網。

本次土石流警戒從10月20日18時41分開始，將持續至10月21日凌晨0時41分。新北市汐止區烘內里、長青里、台北市內湖區碧山里等地已被列入黃色警戒，提醒居民做好避難準備；汐止區東山里則已達紅色警戒，要求依地方政府指示緊急撤離。

官方建議，收到黃色警戒時，弱勢族群應提早疏散，檢查居家安全並準備緊急避難包，並持續關注氣象及官方訊息；若升級為紅色警戒，則須配合當地指揮，攜帶重要物品前往避難處所，並通知親友自身狀況，靜待警戒解除。

雖然雙北明天未宣布停班停課，不少汐止、內湖等地居民仍憂心安全，網路上紛紛留言提醒大家注意警報、準備避難。有民眾表示今日警報響了三次，強調「警報發一發，出事就不能賴政府」。另有地方里長實地巡視，回報部分里目前尚未受災，但也有住戶直言「還不快跑」，顯示山區警戒氛圍緊張。

前立委高嘉瑜也在臉書提醒，內湖、南港多處里別已發布土石流黃色警戒，包括南港區舊莊里、內湖區大湖里、碧山里、金瑞里等，呼籲大家務必提高警覺、注意自身安全。

▼高嘉瑜提醒港湖民眾注意安全。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

