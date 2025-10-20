　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨彈炸淡江大學「樓梯變瀑布」　驚人畫面曝！大樓磁磚散落一地

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲淡江校園慘況。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

中央氣象署表示，今明兩天受風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，易出現共伴效應，各地降雨機率增大。文化大學陷入狂風暴雨後，淡江大學也出現階梯瀑布，「走三步會被沖下來兩步」，就連大樓外牆磁磚也因為不明原因被吹垮，碎片散落一地。

一名淡江大學的學生PO出影片，淡江校園內一處階梯成了「水簾洞」，雨水如瀑布般，自高處傾洩而下，沿坡道奔流，原PO無奈嘆，「也是親眼見證淡江瀑布了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看
在 Threads 查看

另一名淡江學生則PO出大樓照片，只見大樓上的磁磚，因不明原因掉落，下方全是磁磚掉落的碎片，「已經不止有瀑布了，還掉磁磚啊！不愧是我大淡江」，現場已經圍起封鎖線，禁止靠近。

貼文曝光，釣出不少校友留言，「淡江只要一下雨，文學館裡面會時不時有慘叫聲，我就曾經是發出慘叫聲的人」、「下雨的淡江就是叫你不要去上課，穿雨靴也沒用，過來人經過」、「克難坡才是主戰場」、「要看瀑布請洽好漢坡」、「習以為常的淡大」。

受風神颱風外圍環流及東北季風影響，台北市及新北市日累積雨量已達350毫米，台北、新北山區及基隆北海岸3日累積雨量將達1000毫米，今天晚間起雨區逐漸往東移動，宜蘭雨勢更明顯，北花蓮降雨也逐漸增加。

．本文經「網友@yicheng_0810@rebecca_ouo」授權轉載。

▼定量降水預報。（圖／氣象署提供）

▲▼定量降水預報。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹市跟進正常上班課！停班課懶人包一覽
獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞
快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布
比特犬撕咬小模愛犬　飼主曝「地震害的」
快訊／新北5國小、3國中「預防性停課」
不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡
史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變「最偉大」
快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早
埃及展10萬張早鳥票完售　一般票提前開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北「8所中小學」預防性停課　啟動防災應變、校園防護措施

遲到扣多少薪水「不是公司說了算」　正確算法曝！網嘆：還是要做

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

文化大學風雨超大「樹被吹到變形」　學長姐見1細節歪樓：都是新生

嘉義市購物節大獎抽出了！旗艦油電車+百萬現金...2幸運兒曝光

阿里山神木下婚禮大禮包　新人享免費入園+搭乘園區內小火車

奇美《法老展》10萬張早鳥票完售　一般票提前10/28開賣

雨彈炸淡江大學「樓梯變瀑布」　驚人畫面曝！大樓磁磚散落一地

快訊／北市陽明山區「4所中小學」明天停課或改遠距教學

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

新北「8所中小學」預防性停課　啟動防災應變、校園防護措施

遲到扣多少薪水「不是公司說了算」　正確算法曝！網嘆：還是要做

羅浮宮8件珠寶「賣不掉幹嘛偷？」網預測：恐有金主指定

文化大學風雨超大「樹被吹到變形」　學長姐見1細節歪樓：都是新生

嘉義市購物節大獎抽出了！旗艦油電車+百萬現金...2幸運兒曝光

阿里山神木下婚禮大禮包　新人享免費入園+搭乘園區內小火車

奇美《法老展》10萬張早鳥票完售　一般票提前10/28開賣

雨彈炸淡江大學「樓梯變瀑布」　驚人畫面曝！大樓磁磚散落一地

快訊／北市陽明山區「4所中小學」明天停課或改遠距教學

快訊／豪雨狂炸！宜蘭明預測風雨達標　晚間8點前宣布是否停班課

安格斯12星座一周運勢10／20-10／26　巨蟹遠離豬隊友、天秤人氣旺

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

南韓高利貸威脅「還不起債就去柬埔寨」　男機場脫身險淪豬仔

不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡

楊謹華.柯佳嬿突「嘴對嘴接吻」　她們害羞互誇：滿好親的

生活熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

新北人收到警訊通知　里長電話被打爆

不滿封園批「連中共都幹不出」　雪羊道歉

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

更多熱門

相關新聞

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

受東北季風及風神颱風外圍環流影響，新竹以北已有局部豪大雨，雨勢預計持續到周三。今天中午中央氣象署啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，《ETtoday新聞雲》將於下午3時30分直播氣象署記者會，供讀者掌握最新天氣變化。

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

馬太鞍溪橋便道不排除預警封閉　「風神」共伴明後天最劇烈

馬太鞍溪橋便道不排除預警封閉　「風神」共伴明後天最劇烈

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

關鍵字：

風神颱風淡江大學大雨警報學生嘆雨勢增加

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面