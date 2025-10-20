雨彈炸淡江大學「樓梯變瀑布」　驚人畫面曝！大樓磁磚散落一地

▲淡江校園慘況。（圖／翻攝自Threads）



中央氣象署表示，今明兩天受風神颱風外圍環流及東北季風雙重影響，易出現共伴效應，各地降雨機率增大。文化大學陷入狂風暴雨後，淡江大學也出現階梯瀑布，「走三步會被沖下來兩步」，就連大樓外牆磁磚也因為不明原因被吹垮，碎片散落一地。

一名淡江大學的學生PO出影片，淡江校園內一處階梯成了「水簾洞」，雨水如瀑布般，自高處傾洩而下，沿坡道奔流，原PO無奈嘆，「也是親眼見證淡江瀑布了」。

另一名淡江學生則PO出大樓照片，只見大樓上的磁磚，因不明原因掉落，下方全是磁磚掉落的碎片，「已經不止有瀑布了，還掉磁磚啊！不愧是我大淡江」，現場已經圍起封鎖線，禁止靠近。

貼文曝光，釣出不少校友留言，「淡江只要一下雨，文學館裡面會時不時有慘叫聲，我就曾經是發出慘叫聲的人」、「下雨的淡江就是叫你不要去上課，穿雨靴也沒用，過來人經過」、「克難坡才是主戰場」、「要看瀑布請洽好漢坡」、「習以為常的淡大」。

受風神颱風外圍環流及東北季風影響，台北市及新北市日累積雨量已達350毫米，台北、新北山區及基隆北海岸3日累積雨量將達1000毫米，今天晚間起雨區逐漸往東移動，宜蘭雨勢更明顯，北花蓮降雨也逐漸增加。

