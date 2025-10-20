風神颱風帶來龐大雨量　桃園啟動防汛整備確保市民安全

▲中壢區環北路與慈惠三街口佈設抽水設備。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府水務局指出，輕度颱風風神帶來龐大雨量，該局通知各區公所於20日上午10時開放民眾領用沙包，以「最小淹水、最快退水、最高安全」為目標，保障市民生命財產安全；而今日通報大小積淹水點合計34處，多半在大園、觀音、新屋及蔖竹沿海4區內及中壢區，幸積淹水點逐漸排除退水。

水務局表示，輕度颱風風神來襲，根據氣象署指出，受其外圍環流與東北季風共伴效應影響，桃園市自10月19日至25日有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。

▲南崁溪海口運動公園旁溪水溢頂情形。（圖／水務局提供）

因應共伴效應可能帶來的降雨影響，市府於18日下午4時完成全市權管抽水設備試運轉，確保機具於積淹水時可即時投入應用，且轄內43處水門已完成防汛啟閉，尤其是八德區介壽路二段583巷上游三處水門特別加強操控及中壢區環北路與慈惠三街口佈設12吋抽水機，以降低颱風期間區域排水系統負荷。

為預先騰空蓄洪空間，水務局已完成龍山埤、14A、大湳、大樹林、西埤、大仁、士校埤及建國同和等8處滯洪池之預抽放水作業，強化緊急調節功能。針對山區災害潛勢區，亦持續追蹤復興區大崩地潛勢區及比該農路防汛情形。

▲砂包整備及清點數量。（圖／水務局提供）

本次強降雨集中於桃園市沿海4區(蘆竹區、大園區、觀音區及新屋區)及中壢區，致市區有多處積淹水情形，為確保民眾交通安全，市府針對積淹水達30公分以上路段，優先進行退水作業，目前已完成退水，其積淹水原因大多為側排受樹葉雜物阻塞(觀音區大同一路及建國路及中壢區三民路一段)及短時強降雨所致(大園區航園路、蘆竹區南山路、海山路灌排溝渠、南青路及大竹南路口)，目前市區積淹水情形，已逐漸排除退水，後續將持續守視雨勢，以保障民眾通行安全。