鄭明典曝「小低壓」生成！北台豪雨連炸3天　專家示警：雨區將擴大

▲東北季風及風神颱風外圍環流影響，北部及東半部持續有大雨及豪雨。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風及風神颱風外圍環流影響，北部及東半部持續有大雨及豪雨。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象署今（20）日指出，受到東北季風及風神颱風外圍環流共伴效應影響，北部與東北部地區出現明顯降雨，台北、新北局部地區24小時累積雨量已突破350毫米。前氣象局長鄭明典表示，區域模式預期將有「小低壓」在台灣東北側發展，使得降雨集中於大台北與宜蘭地區，呼籲民眾特別注意強降雨與積水情形。

鄭明典指出，氣象署區域模式與觀測趨勢一致，顯示低壓生成會顯著改變降雨分布，北台灣與宜蘭成為主要雨帶範圍，提醒各地務必防範短時強降雨與局部豪雨。

▲鄭明典曝「小低壓」冒出來。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典、天氣職人-吳聖宇）

▲區域模式預期會有小低壓在台灣東北側發展。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

天氣風險公司資深顧問吳聖宇也在臉書分析，東北部海面正逐漸生成低壓波動「97W」，混合於偏東風與東北風交會區內，使迎風面的桃園及大台北地區雨勢特別猛烈；反觀宜蘭因地形位於背風側，降雨反而略少，花東地區更顯乾涸。他指出，風神颱風距離過遠、環流太小，「台灣東部的水氣主要源自東風波動，而非颱風外圍水氣」。

吳聖宇預估，今晚至明（21）日97W將緩慢東移，強勢東北季風將進一步南擴，北部山區、宜蘭甚至北花蓮一帶的降雨會轉趨明顯，並可能延續至南花蓮與台東。周三至周四（22至23日）雖然低壓將逐漸消散，但東北季風仍強、水氣仍多，北台灣、宜蘭到花蓮「都還是會下很大」。

▲鄭明典曝「小低壓」冒出來。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典、天氣職人-吳聖宇）

▲隨著97W將緩慢東移，東北季風將進一步南擴。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人-吳聖宇）

氣象署提醒，周二（21日）桃園以北、東北部及東部地區有明顯降雨，局部地區可達豪雨等級；周三至周六（22至25日）受東北季風與低壓帶共同影響，北部與東北部雨勢仍強，宜蘭地區仍有豪雨機率。氣溫方面，北部與東北部白天約25至26度，中南部與花東約28至32度，夜晚各地22至25度，涼意明顯。

文化大學風雨超大「樹被吹到變形」　學長姐見1細節歪樓

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

鄭明典曝「小低壓」生成！北台豪雨連炸3天　專家示警：雨區將擴大

風神颱風帶來龐大雨量　桃園啟動防汛整備

桃園市政府水務局指出，輕度颱風風神帶來龐大雨量，該局通知各區公所於20日上午10時開放民眾領用沙包，以「最小淹水、最快退水、最高安全」為目標，保障市民生命財產安全；而今日通報大小積淹水點合計34處，多半在大園、觀音、新屋及蔖竹沿海4區內及中壢區，幸積淹水點逐漸排除退水。

雨彈炸淡江大學「樓梯變瀑布」！大樓磁磚散落一地

LIVE／新竹以北大雨狂下「6地達停班課標準」　氣象署最新說明

快訊／校區陣風飆11級　文化大學：下午3時起停課、明天改遠距

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

