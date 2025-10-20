　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

▲圖為海巡署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為海巡署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

現任海委會海巡署教育訓練測考中心主任、曾任海巡偵防分署副分署長少將方深鏞，被投訴在2024年9月獲准晉升將官前，但長期任海巡情報機關高階主管的他卻婚娶陸配，海巡署、海委會高層「事前知情」情況下，仍獲拔擢任少將，海巡署連兩日急發聲明澄清：「方員升少將，符合軍職人員任官及任職等法令規定。如果有洩密歡迎檢舉，如果因為娶陸配就不能升遷，海巡署不同意。」

據悉：海巡署霸氣回應背後有海委會主委管碧玲親自力挺，但方晉升過程及職務歷程，是否一切合法合規？外界則有不同看法。

▲海巡署傳出人事鬥爭疑雲，少將考測中心主任方聲鏞遭爆料配偶是陸配，引發國安查核不實疑雲。（圖／翻攝海巡署、海委會網站）

方深滽升少將引發爭議。（圖／張君豪翻攝）

知情人士強調，《國家情報工作法》明定海巡署包含情報組、偵防分署等機關視同情報機關，依《國家情報工作人員安全查核辦法》8條規定「若其配偶為陸籍或長期居住於中國者，應屬不通過查核之拒絕任用基準」該法規情報工作人員範娶陸配根本就沒有升遷資格。海委會與海巡署高層「執意拔擢」疑涉審查失職、刻意隱瞞國家情報安全查核重大瑕疵。

方少將長年在海巡偵防分署服務、專精保防情蒐工作，並因績優工作表現，在馬英九工作時期曾因公赴陸進行兩岸交流；但他當時就與同屬海巡署的前妻離異，更在返國接受工作查核時，自陳與大陸女子交往甚至婚娶陸配，調查局當時就依〈涉國安公務人員特殊查核辦法〉註記在案。

海巡署內部知情人士透露，方深鏞常年任職海巡署業管情報的偵防分署，實際掌握情報偵防管理資訊，加上婚娶陸配註記，雖不影響他特殊考核紀錄，但海巡署並未因此讓方離開偵防分署，持續擔任過該分署主秘、副署長等重要職缺，早已明顯違反情報人員工作安全查核辦法相關規定。「因為情治人員娶陸配，明顯屬於情工法拒絕任用基準。」

知情者透露：海巡署任用高階主管進行外界俗稱「忠誠考核」的特殊查核有三種等級，從最基本的品操考核，報請調查局、移民署進行的特殊查核，以及6年一度、對海巡一級主官管、情報機關人員進行的國安考核，方深鏞早在2023年就因婚娶陸配問題，在國安情工人員考核上出現問題，但署方執意讓他繼續待偵防分署，甚至保薦方在2024年9月晉升少將，續任偵防分署副分署長。包含海委會、海巡署均無視《國家情報人員工作安全查核辦法》8條3款規定。

方深鏞極力主張：配偶雖為大陸人士，但早在2002年就取得身分證在台定居，並持有台灣護照、也配合陸委會陸配放棄戶籍政策，今年更完成放棄戶籍登記，其配偶在台灣法律定位上是中華民國國民。

支持方長官晉升的高層認為，其妻合法歸化成台灣人，加上主動陳報經特殊查核無洩密風險，理應提拔專精情報工作的方深鏞升任將軍；質疑者則認為方早在情報工作人員考核上遭列管，且情工考核未能通過後還續任偵防分署高階主管，去年更獲拔擢升少將，根本無視情報考核法律規範，後來高層為弭平爭議，特把方深鏞調任非情報機關、海委會教育訓練測考中心主任，希望弭平紛爭。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑　金主是桃勤董座趙正宇麻吉

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹市跟進正常上班課！停班課懶人包一覽
獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞
快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布
比特犬撕咬小模愛犬　飼主曝「地震害的」
快訊／新北5國小、3國中「預防性停課」
不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡
史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變「最偉大」
快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣市確定了　北北基桃20:00宣布

虛擬幣交易是假的！科技女遭搶192萬　詐團收款員跑10分鐘被逮

快訊／台中工人拆除房屋「2樓墜落」　無生命跡象送醫搶救中

屏東婦遭詐百萬報警求助　警鳴「裁判槍」震攝！車手驚嚇就逮

快訊／36歲冷血男撞死人竟逃跑！1天後基隆落網　檢方聲押禁見

八里大貨車打滑失控衝分隔島！擦撞對向2車　驚險瞬間曝光

月台旅客突衝撞！高鐵列車台南站驚險急煞　延誤30分鐘恢復運行

詭風連釀2起鷹架崩塌！鹿港倒完換彰化...在地人驚喊：好可怕

涉貪議員暴瘦現身！陳怡君開庭喊：我先認錯　庭後包緊緊快閃

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣市確定了　北北基桃20:00宣布

虛擬幣交易是假的！科技女遭搶192萬　詐團收款員跑10分鐘被逮

快訊／台中工人拆除房屋「2樓墜落」　無生命跡象送醫搶救中

屏東婦遭詐百萬報警求助　警鳴「裁判槍」震攝！車手驚嚇就逮

快訊／36歲冷血男撞死人竟逃跑！1天後基隆落網　檢方聲押禁見

八里大貨車打滑失控衝分隔島！擦撞對向2車　驚險瞬間曝光

月台旅客突衝撞！高鐵列車台南站驚險急煞　延誤30分鐘恢復運行

詭風連釀2起鷹架崩塌！鹿港倒完換彰化...在地人驚喊：好可怕

涉貪議員暴瘦現身！陳怡君開庭喊：我先認錯　庭後包緊緊快閃

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

安格斯12星座一周運勢10／20-10／26　巨蟹遠離豬隊友、天秤人氣旺

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

南韓高利貸威脅「還不起債就去柬埔寨」　男機場脫身險淪豬仔

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

社會熱門新聞

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

即／陸軍南部砲測中心墜樓！　24歲中尉副連長搶救無效亡

頭城外澳接天宮附近道路淹水　轎車泡水中

即／立霧溪水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉

狗狗散步遭比特犬攻擊　咬出10公分傷口

即／夫妻死別畫面曝　72歲翁開賓士休旅撞死騎士

即／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

棒球教練偷吃小球員媽　判賠綠帽夫30萬

獨／女行人疑闖紅燈遭撞死！運將下跪道歉

即／五股疏洪道豪雨成河　2人1狗受困車內

更多熱門

相關新聞

獨／遭爆二婚娶陸妻！海巡少將還曾掌情報系統

獨／遭爆二婚娶陸妻！海巡少將還曾掌情報系統

海巡署日前疑因人事鬥爭流出內部檢舉，矛頭直指現任海巡署教育訓練測考中心主任、前偵防分署副分署長方聲鏞少將。投訴者質疑，方在升任將官及長期握有海巡所有情報權限時，隱瞞自己二婚對象是大陸籍配偶，但卻仍順利通過晉升將官的安全查核，國安對於高階將官晉升的忠貞考核形同虛設，恐衍生國安漏洞及情報外洩問題。

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

雲林富家少爺藏毒藏子彈　海巡佯裝快遞破門逮人

雲林富家少爺藏毒藏子彈　海巡佯裝快遞破門逮人

海巡威力掃蕩強化戒備！嚴防中國灰色地帶衝突

海巡威力掃蕩強化戒備！嚴防中國灰色地帶衝突

2通緝犯搭船釣魚、旅遊　岸巡攔截歸案

2通緝犯搭船釣魚、旅遊　岸巡攔截歸案

關鍵字：

海巡署海委會管碧玲方深鏞少將晉升情報工作

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面