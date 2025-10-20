獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

▲圖為海巡署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

現任海委會海巡署教育訓練測考中心主任、曾任海巡偵防分署副分署長少將方深鏞，被投訴在2024年9月獲准晉升將官前，但長期任海巡情報機關高階主管的他卻婚娶陸配，海巡署、海委會高層「事前知情」情況下，仍獲拔擢任少將，海巡署連兩日急發聲明澄清：「方員升少將，符合軍職人員任官及任職等法令規定。如果有洩密歡迎檢舉，如果因為娶陸配就不能升遷，海巡署不同意。」

據悉：海巡署霸氣回應背後有海委會主委管碧玲親自力挺，但方晉升過程及職務歷程，是否一切合法合規？外界則有不同看法。

▲方深滽升少將引發爭議。（圖／張君豪翻攝）

知情人士強調，《國家情報工作法》明定海巡署包含情報組、偵防分署等機關視同情報機關，依《國家情報工作人員安全查核辦法》8條規定「若其配偶為陸籍或長期居住於中國者，應屬不通過查核之拒絕任用基準」該法規情報工作人員範娶陸配根本就沒有升遷資格。海委會與海巡署高層「執意拔擢」疑涉審查失職、刻意隱瞞國家情報安全查核重大瑕疵。

方少將長年在海巡偵防分署服務、專精保防情蒐工作，並因績優工作表現，在馬英九工作時期曾因公赴陸進行兩岸交流；但他當時就與同屬海巡署的前妻離異，更在返國接受工作查核時，自陳與大陸女子交往甚至婚娶陸配，調查局當時就依〈涉國安公務人員特殊查核辦法〉註記在案。

海巡署內部知情人士透露，方深鏞常年任職海巡署業管情報的偵防分署，實際掌握情報偵防管理資訊，加上婚娶陸配註記，雖不影響他特殊考核紀錄，但海巡署並未因此讓方離開偵防分署，持續擔任過該分署主秘、副署長等重要職缺，早已明顯違反情報人員工作安全查核辦法相關規定。「因為情治人員娶陸配，明顯屬於情工法拒絕任用基準。」

知情者透露：海巡署任用高階主管進行外界俗稱「忠誠考核」的特殊查核有三種等級，從最基本的品操考核，報請調查局、移民署進行的特殊查核，以及6年一度、對海巡一級主官管、情報機關人員進行的國安考核，方深鏞早在2023年就因婚娶陸配問題，在國安情工人員考核上出現問題，但署方執意讓他繼續待偵防分署，甚至保薦方在2024年9月晉升少將，續任偵防分署副分署長。包含海委會、海巡署均無視《國家情報人員工作安全查核辦法》8條3款規定。

方深鏞極力主張：配偶雖為大陸人士，但早在2002年就取得身分證在台定居，並持有台灣護照、也配合陸委會陸配放棄戶籍政策，今年更完成放棄戶籍登記，其配偶在台灣法律定位上是中華民國國民。

支持方長官晉升的高層認為，其妻合法歸化成台灣人，加上主動陳報經特殊查核無洩密風險，理應提拔專精情報工作的方深鏞升任將軍；質疑者則認為方早在情報工作人員考核上遭列管，且情工考核未能通過後還續任偵防分署高階主管，去年更獲拔擢升少將，根本無視情報考核法律規範，後來高層為弭平爭議，特把方深鏞調任非情報機關、海委會教育訓練測考中心主任，希望弭平紛爭。

獨／李能謙網軍戰績曝！她選立委被抹黑 金主是桃勤董座趙正宇麻吉



獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝 養7000帳號「收錢就猛攻」