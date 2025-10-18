人物／鄭麗文政治生涯首勝　第一個民進黨出身的國民黨主席

▲鄭麗文當選國民黨主席。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席改選今（18日）結果出爐，鄭麗文成為國民黨史上第二位女性黨主席也是首位民進黨出身黨魁。鄭麗文在黨主席選戰期間備受質疑，包含出身、選戰資金、選舉手法都成為黨內同志攻擊標的，但代表藍營參選公職未曾勝選、在黨內不屬於A咖的鄭麗文仍異軍突起，打倒藍營一眾戰將。

鄭麗文出生雲林縣口湖鄉、成長於台南眷村、父親是外省人，就讀台大法律系時是論壇社社長，口才便給更熱衷社運，積極投入頗有象徵意義的野百合學運，包含現任陸委會主委梁文傑也是被鄭帶入門，1988年鄭麗文在520農民運動中發表演說，砲轟「國民黨是最可惡的統治者」，號召「推翻國民黨暴政，建立一個我們自己的國家」，大學畢業後，鄭麗文加入民進黨，外省家庭出身、一口流利國語的鄭麗文，在當時男性、講台語為主的綠營顯得相當突出。

鄭麗文1996年代表民進黨當選第3屆國民大會代表，並由時任立委蘇貞昌站台輔選，當選後也參與修憲，1999年任民進黨國民大會黨團副總召集人，也參加以外省人為主體推動台灣獨立建國的外獨會，2000年擔任民進黨青年部副主任，是綠營積極栽培的年輕新血。

鄭麗文的先生駱武昌曾任民進黨台北市黨部執行長，夫妻二人都曾為民進黨效命，鄭麗文就說過，「我是站在台前替駱武昌實現政治理想的人頭」。

但2002年，鄭麗文因「舔耳」案與綠營決裂，親民黨籍立委李慶安指控時任衛生署長的涂醒哲上KTV對另名男子「舔耳」，引起社會譁然，當時全黨上下力挺涂醒哲清白，鄭麗文則是上節目聲援李慶安、大力批評涂醒哲，引起黨內不滿，檢調介入後證實「舔耳」烏龍一場，包廂中舔人耳朵的是當時衛生署人事主任屠豪麟，而非涂醒哲，民進黨當年也決議對鄭麗文停權，涂醒哲痛批鄭從未道歉。

鄭麗文當時不滿被停權，到台大校園傅鐘下靜坐抗議，但事過多年，鄭麗文強調是自己主動退黨，因為民進黨已經偏離原先政治路線。之後鄭麗文轉往媒體界發展，論述也逐漸向藍營靠攏，2004年，國民黨上凱道高喊「選舉無效之訴」、抗議總統大選不公，鄭麗文就擔任活動主持人，被視為正式綠轉藍的轉捩點。

2004年鄭麗文以無黨籍參選高雄市立委，打出「嫁給高雄市」口號並披上婚紗造勢，一時成為話題，也讓「嫁給XXX」的標語被後續許多政治人物所用，最終敗選。隔年就在時任國民黨主席連戰邀請下加入國民黨擔任文傳會主委，2008年鄭麗文獲國民黨不分區提名，排名第18名順利首度進入國會；2012年被徵召，投入台中市第7選區立委選舉，最終以近萬票之差慘敗現任民進黨立委何欣純。

同年10月，鄭麗文出任行政院發言人，直到2年後請辭後轉任TVBS政論節目主持人，2017年更曾因看不慣柯文哲，宣布角逐台北市長寶座，直到2020年，鄭麗文才再度被國民黨列入不分區第5順位，睽違8年重返國會。鄭麗文質詢砲火猛烈，常在質詢台上與時任行政院長蘇貞昌高分貝飆罵，甚至數次提到陳年助選舊事。

而在黨內，鄭麗文同樣是口快風格，2023年總統競選期間，鄭麗文最早呼籲，要挺侯友宜選總統，當侯聲勢下滑後，立刻又要換侯「柯侯配」；大罷免時鄭麗文因為罷綠委全滅，在節目上連珠炮狂轟，讓同場的國民黨發言人楊智伃潸然淚下。鄭麗文在國民黨內長年來並不被視作接班梯隊，此次在黨主席選戰捲起千堆雪，成功拿下黨魁一位，後續效應仍待關注。