市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

▲台北市長蔣萬安赴台南合體謝龍介，實地了解台灣本土酪農的運作現況與產業發展，接著赴台南市區逛街。（圖／台北市政府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（16日）南下台南合體立委謝龍介，前往台南市佳里區梅桂種畜場了解台灣本土酪農的運作現況與產業發展，下午前往大天后宮參拜，向媽祖祈求國泰民安、風調雨順。蔣萬安致詞時說，大天后宮「頂港有名聲，下港上出名」，是全台第一座由官方興建的媽祖廟，也是府城重要的信仰中心與文化地標，承載著共同的信仰記憶。

蔣萬安今率領研考會、教育局、產業局及悠遊卡公司代表，赴台南佳里梅桂種畜場，實地了解台灣本土酪農的運作現況與產業發展。蔣說，台北市目前正評估擴大推行「鮮奶週報」政策，將補助對象延伸至國中甚至高中學生；他提到，北市率先推動後，已有多個縣市陸續跟進，希望政策不僅讓孩子喝得更安心，也能為本土酪農注入新動能，帶動整體產業升級。

隨後，蔣萬安在謝龍介陪同下，自大天后宮一路漫步至武廟，沿途拜訪攤商，並與民眾互動，親身感受府城濃厚人情與在地美食魅力。行經知名的「兩角銀冬瓜茶」攤位時，悠遊卡公司董事長林志盈也現場示範使用「悠遊付」，展現行動支付的便利。接著，在謝委員推薦下，蔣市長停留於青年創業冰淇淋店，品嚐香草餅乾口味，頻頻稱讚「消暑又好吃！」

沿途許多民眾紛紛上前合影、熱情招呼，高喊「市長好帥！」、「歡迎來台南！」、「蔣萬安我愛你！」現場氣氛熱烈。走到赤崁樓前，蔣市長更巧遇一對自台北來訪的市民，正帶著香港親戚遊古城，雙方開心寒暄、合影留念，現場民眾也紛紛圍觀打招呼。

在「府城饕客」謝龍介委員的帶領下，一行人續往廣安宮參拜，沿途造訪多家歷史悠久的在地攤販，包括傳承三代、超過80年的花生糖、豬血糕、擔仔麵與75年老字號滷肉飯等攤位。攤商熱情邀請合影，蔣市長與謝委員也親自品嚐米糕、碗粿、魚羹等府城經典小吃，直呼「每一道都好吃又道地！」