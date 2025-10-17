　
    • 　
>
政治

再喊話新壽合意解約　李四川：解約金可找第三方鑑價

▲▼台北市副市長李四川出席「內科轉型你我好行」。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長李四川出席「內科轉型你我好行」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達能否順利入台北市的北投士林科技園區備受關注，由於T17、18基地卡關，台北市副市長李四川今（17日）向持有地上權的新光人壽喊話，解約金可以透過會計師、估價師等第三方公正單位鑑價，這樣不論議會或董事會都能有依據。他也說，原則上輝達不是非T17、T18不可，如果10月24日新壽沒有回覆，北市府就會啟動備案。

李四川今受訪表示，新壽所提的方案，在這5個月裡市府大概都研擬過，「原則上他們本來提出來是希望是不是由三方簽訂MOU，由輝達支付新壽的錢，新壽跟市政府解約。在前面三方都談過，最大問題是，輝達不可能買一個標的物要付兩邊的錢，所以這個是實際上的困難」。

李四川直言，「我想新壽都很清楚，但是他一直堅持這個，我也不曉得為什麼會這種樣子」。

李四川提到，私底下他也跟新壽提議過，原則上新壽提出一個可以解約的條件包括金額等，預期的利潤金額可以透過第三方像是會計師公會、估價師公會或是律師公會等做鑑價，「這鑑價出來後，我想在議會或是他們董事會，大概都可以作為依據，也不會涉及到背信的問題，這樣子的時候大概比較可以往前走」。

至於新壽主張回到5月輝達談判的局面，李四川說，這5個月市府每周都有跟輝達視訊，「原則上所有協商其實就他們提的方案，都已經研究過，最後輝達現在能接受的就是他們（新壽）跟我們解約，原則上提出他們的條件，輝達只希望能對市政府，大概不再對新壽」。

媒體追問，若新壽不合意解約，要如何處理？市府會退讓？李四川說，這沒有誰退讓的狀況，因為全國每個人都希望輝達能夠在台灣，尤其台北市的市民更希望輝達能在台北市，所以如果能夠提出一個方案，雙方都可以接受的部分，都是會努力的。

李四川指出，從輝達通知經濟部跟台北市政府提供替代方案，就代表輝達不是非T17、18這塊地不可，「所以我想在24日如果沒有任何答覆，我們也沒有接到任何新壽的答案，就會啟動備案的部分辦理」。

至於經濟部國產署也盤點林口土地要推薦給輝達，李四川說，不管是經濟部或是台北市，都會提出好的方案給輝達選擇。當然就台北市政府來講，還是希望輝達能留在台北市，從5月大概到現在，每個禮拜大概都跟輝達視訊，所以原則上輝達要的這塊地，包括他們的條件、希望怎麼樣子，台北市政府都很清楚，所以一定會提供最好的地給輝達。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

再喊話新壽合意解約　李四川：解約金可找第三方鑑價

關鍵字：

新光人壽台北市李四川北士科輝達

