梅根自曝離開王室初衷　只為療傷築巢與療傷

英國哈利王子（Prince Harry）的老婆梅根（Meghan Markle）15日在華盛頓舉行的「全球最具影響力女性峰會」（Fortune Most Powerful Women Summit）上，談及與串流平台巨頭Netflix的合約時，將她及老公與Netflix的合作關係，比擬為前美國總統歐巴馬夫婦的商業模式。梅根也回顧一開始離開英國王室的心境，稱她當時沒有任何計畫，只為了築巢與療傷。

據英國《每日郵報》報導，在華盛頓特區舉行的「全球最具影響力女性峰會」上，索塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根充滿信心的宣布，她及哈利王子與Netflix過去4年的獨家合作關係即將結束，但2人已與該平台簽下新的「多年期優先提案合約」（multi-year first-look deal），讓Netflix對他們的影視計畫享有優先審核權。

外界曾盛傳，Netflix對梅根與哈利王子的關注熱度逐漸降溫。但她卻在台上強調，這份新約「正是一段成熟合作關係的象徵」，甚至將其比喻為歐巴馬夫婦（Barack and Michelle Obama）2018年創立的「高地製片公司」（Higher Ground Productions）與Netflix的合作模式。「這讓我們更有彈性，」她解釋，「除了能優先向Netflix提案，我們也能讓不適合的平台作品找到新的家。」

這位曾在美國法律電視影集《無照律師》（Suits）中飾演瑞秋·贊恩（Rachel Zane）一角長達7季（2011–2018年）的前女星也透露，她正籌備一系列2分鐘食譜短片，並將在非Netflix的平台發布，作為其品牌「As Ever」的延伸內容。該品牌販售果醬、烘焙套組與花卉灑料，並強調「生活美學與人際連結。」

談及創業初衷時，梅根笑言，過去5年她多半赤腳或穿著勃肯鞋（Birkenstock）待在家裡，「那時不是時尚女王，而是一個做很多果醬的媽媽」。她說，「As Ever」從個人熱情變成事業，是很自然的發展。

被問及真人實境節目《愛你的梅根》（With Love, Meghan）是否會推出第3季時，梅根語帶保留的表示：「節日特別篇將於11月上線，那是1集很棒的節目。」她強調，未來將嘗試以更短的形式分享內容，「例如2分鐘教你完成1道菜」，以符合觀眾對不同媒介的需求。

儘管節目遭評論界痛批為「呆板」、「自戀」，梅根仍堅持將品牌與節目並行發展。「第1年我們有強大的支援，節目與品牌相輔相成，這讓我能保持創作自主權。」她說。至於是否進軍實體零售市場，她透露，未來幾年內可能會與大型品牌展開合作。

報導補充，這次出席活動的梅根，身穿烏拉圭女性奢華成衣及配件設計師「Gabriela Hearst」的白襯衫，搭配法國皮具品牌「Polene」的耳環，以及「Dior」的戒指。

據悉，索塞克斯公爵夫婦於2020年卸下王室職務後，轉向娛樂與媒體事業發展。除了Netflix合約，他們也曾與Spotify合作Podcast節目《Archetypes》，但該合作於2023年終止。外界分析認為，Netflix對梅根與哈利的態度日趨冷淡，但她選擇以積極姿態回應：「這不是結束，而是進化。」

從王室的爭議陰影走出，如今的梅根正試圖用自己的方式重建品牌與身份。「我們當時是在築巢與療傷。我甚至不知道自己是否有足夠的心力去思考『宏觀的夢想』。那時沒有計畫。」她回顧離開王室初期的心境，「我們只是想『先撐過這幾年』，在新的環境中建立社群，這對我們來說一直都非常重要。」

