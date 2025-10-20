賴清德：不可能因接受九二共識、一中原則　就有辦法得到和平

▲總統賴清德出席僑務委員會議開幕。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

前立委鄭麗文當選國民黨主席，中國國家主席習近平發出賀電，而鄭麗文回覆電文表示，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，應強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定。對此，總統賴清德20日出席「114年僑務委員會議開幕典禮」時表示，和平不可能靠一紙和平協議就可以得到，也不可能因為接受侵略者的條件，如「九二共識」、接受「一個中國」原則等，就有辦法得到和平。

在習近平給鄭麗文的賀電中指出，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

鄭麗文則回覆電文表示，海峽兩岸於1992年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識，國共兩黨在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，推動兩岸關係和平發展，取得諸多歷史性成就，殊為不易。她強調，兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族，面對當前情勢，兩黨應在既有基礎上，強化兩岸交流合作、促進台海和平穩定，為兩岸人民謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

對此，賴清德20日出席「114年僑務委員會議開幕典禮」時，談及國家安全。賴清德表示，他了解僑領在僑居地對中國的威脅同感憂心，前總統蔡英文跟他都積極在強化國防力量，因為深信對和平要有理想、但不能有幻想。

賴清德表示，和平不可能靠一紙和平協議就可以得到，也不可能因為接受侵略者的條件，如「九二共識」、接受「一個中國」原則等，就有辦法得到和平。

賴清德指出，前總統馬英九任內逐年減少國防預算，但中國的軍事預算卻是以每年兩位數在成長，飛彈持續增加、船艦持續打造、航空母艦不斷建置，並沒有所謂和平紅利，那8年期間暗潮洶湧、外弛內張。

賴清德說，蔡英文上任後，我國國防預算持續增加，在他接任時，國防預算占比GDP增加到2.5%，明年可望占比達3.32%，並希望在2030年之前達到GDP 5%，除了強化國防力量、保護國家安全，也帶動產業與經濟發展；不僅是對外軍事採購，更重要是推動國防自主。

賴清德強調，台灣幾十年來所打下的深厚基礎，包括基礎工業、半導體、資通訊、電子零組件產業非常適合與國際合作發展國防工業，未來全世界會重視國防工業，也會有國防工業的生態鏈，台灣同樣也要占有一席之地，讓台灣不僅安全，經濟也能夠持續發展。