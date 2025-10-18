　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌送花籃恭賀鄭麗文當選　題字「恭賀當選、任重道遠」

▲▼ 黃國昌送花籃給鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃國昌送花籃給鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉結束，由前立委鄭麗文當選新任主席。民眾黨主席黃國昌稍早致電鄭表達誠摯祝賀，同時也致贈花籃到黨中央，花籃上寫著「恭賀當選，任重道遠」。

黃國昌強調，鄭麗文主席當選人出身學運世代，長期積極投入政治改革與社會議題，優異的論述獲黨員青睞，也反映基層對新領導者的期待。鄭麗文主席當選人更是中國國民黨繼洪秀柱前主席後，第二位女性黨主席，顯見台灣社會對於優秀女性從政人員的肯定，也是台灣民主深化的展現。

黃國昌不僅對鄭麗文當選人表達誠摯祝賀，更祝福其所帶領的國民黨，能落實「保護台灣民主法治、保護台灣產業經濟」之政見。台灣面對民主進步黨長期濫用權力、製造對立、撕裂社會，國家治理已嚴重脫離主流民意，更無法回應人民需求，當前政治環境迫切需要理性溝通與改革力量共同強力監督執政。

黃國昌說，無論民眾黨、國民黨，在野的共同責任都是守護民主法治、確保政府權力不再恣意濫用。黃國昌強調，「在野不只是對抗的同義詞，而可以是改革的夥伴。」這是民進黨政府與賴清德總統早已遺忘的理念價值，卻是人民深切地期待。

至於黃國昌送給鄭麗文的花籃則是寫「恭賀中國國民黨主席當選人鄭麗文女士，恭賀當選、任重道遠，台灣民眾黨黨主席黃國昌敬賀」。

▲▼ 黃國昌送花籃給鄭麗文。（圖／記者呂佳賢攝）
 

10/17 全台詐欺最新數據

