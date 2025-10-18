　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

致電鄭麗文恭賀　黃國昌：期待白藍累積互信建立聯合治理典範

▲▼立委黃國昌於立法院財政委員會質詢相關部會官員。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

 記者陳家祥／台北報導

國民黨主席選舉大勢底定，由前立委鄭麗文當選新任主席。民眾黨主席黃國昌稍早致電鄭表達誠摯祝賀，並特別向此次參與競選的其他五位候選人致上敬意與祝福。他表示，期待未來民眾黨與國民黨可以在政策與理念上持續深化交流，逐步累積互信，建立聯合治理典範。

黃國昌強調，鄭麗文主席當選人出身學運世代，長期積極投入政治改革與社會議題，優異的論述獲黨員青睞，也反映基層對新領導者的期待。鄭麗文主席當選人更是中國國民黨繼洪秀柱前主席後，第二位女性黨主席，顯見台灣社會對於優秀女性從政人員的肯定，也是台灣民主深化的展現。

黃國昌不僅對鄭麗文當選人表達誠摯祝賀，更祝福其所帶領的國民黨，能落實「保護台灣民主法治、保護台灣產業經濟」之政見。台灣面對民主進步黨長期濫用權力、製造對立、撕裂社會，國家治理已嚴重脫離主流民意，更無法回應人民需求，當前政治環境迫切需要理性溝通與改革力量共同強力監督執政。

黃國昌說，無論民眾黨、國民黨，在野的共同責任都是守護民主法治、確保政府權力不再恣意濫用。黃國昌強調：「在野不只是對抗的同義詞，而可以是改革的夥伴。」這是民進黨政府與賴清德總統早已遺忘的理念價值，卻是人民深切地期待。

最後，黃國昌重申，以台灣為名以民眾為本的台灣民眾黨，將秉持理性、務實、科學的創黨價值，與各界攜手推動真正福國利民的政策，讓台灣迎向更公平、更透明、更團結的未來。 

相關新聞

吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

民眾黨主席黃國昌近來被《鏡週刊》指養狗仔跟監政敵，風波還擴大到中央廣播電台遭駭客入侵一案，還扯出揭弊要收費、偽造爆料人訊息等。對此，黃國昌今（18日）反擊《鏡週刊》，吳姓工程師昨天透過傳訊息向他致歉，對話全部都在他的手機中，何來造假之有？此外，吳昨晚也具名在他的臉書發文下留言致歉，臉書公開留言提供給大家，歡迎求證。

黨檢媒警一條龍？黃國昌點名市刑大洩密　下周對《鏡》、潑糞者提告

黨檢媒警一條龍？黃國昌點名市刑大洩密　下周對《鏡》、潑糞者提告

鏡週刊稱下週曝光凱思姻親證明　黃國昌：我等著他們拿出證據

鏡週刊稱下週曝光凱思姻親證明　黃國昌：我等著他們拿出證據

週刊爆「揭弊要付費」　黃國昌辦公室斥抹黑：依法訴追責任

週刊爆「揭弊要付費」　黃國昌辦公室斥抹黑：依法訴追責任

「含普發1萬」韌性特別預算三讀　吳思瑤：藍白又砍50億國防預算

「含普發1萬」韌性特別預算三讀　吳思瑤：藍白又砍50億國防預算

民眾黨黃國昌

