小4生被老師躲避球K頭腦震盪！家長控「被校長咆哮」：不滿意可申訴

記者白珈陽／台中報導

台中市1對夫妻指控，就讀小學4年級的兒子上體育課時，遭陳姓體育代理老師以躲避球砸中頭部，造成臉部挫傷、紅腫，隔天還出現嘔吐症狀，醫檢後竟發現是腦震盪。家長認為，陳姓老師施教不當，有多次被申訴紀錄，向校方反映卻未獲良好回應，還一度被校長咆哮，「孩子受傷了家長當然會著急，卻被校長這樣吼，感覺很不好」，加上校方處理事情始終避重就輕，憤而向媒體投訴。

▲小學4年級男童體育課被陳姓代理老師以躲避球砸中，造成臉部挫傷紅腫。（圖／家長提供）



校方今天（20日）表示，本案經過校事會議決議，已懲處該名陳姓體育代理老師，並不再續聘，不過男童腦震盪原因是否與被躲避球打中有關，仍有待釐清，若家長對決議結果不滿意，可向教育局申訴。

男童母親受訪指出，事情發生在6月9日，當天有其他家長在群組內反映有小朋友受傷，而當時兒子已放學抵達安親班，他們請安親班老師檢查兒子是否有傷勢，結果發現兒子臉上有傷，一問之下竟是在體育課堂中，被體育老師用躲避球砸到頭。

▲男童母親受訪。（圖／記者白珈陽攝）



母親說，當晚即帶兒子到醫院檢查，有挫傷、紅腫等傷勢，後來兒子出現嘔吐症狀，再次前往醫院，發現竟有腦震盪，且被診斷出有不敢再去學校上課、感到恐懼害怕等急性壓力反應，相當心疼孩子。

▲男童醫檢後發現有腦震盪。（圖／家長提供）



母親表示，經向校方提出檢舉通報，校方調查後竟聲稱兒子在6月10日，於校內遭1名女童以水壺揮到臉部，認為腦震盪應是該事件引起，而非因被躲避球打到頭導致，「但只是一個揮動的動作，怎麼可能就造成腦震盪？這要多大的力量」，不認同校方調查結果，已向教育局申訴。

記者詢問男童，是否有被水壺打到頭？男童說，僅被揮到耳朵，且不是非常疼痛。男童也說，被老師用球K到頭之後，痛到沒有知覺，後來也不敢再上體育老師的課，因為老師很嚴格，其他同學也稱老師丟球很大力，手都紅起來。

▲男童說，被老師用球K到頭之後，痛到沒有知覺，後來也不敢再上體育老師的課。（圖／記者白珈陽攝）



擔任學校家長委員的父親表示，事發當晚他們急於處理孩子傷勢，未接到校長電話，隔天他與其他家長委員前往學校了解情形，但才剛進校長室，就遭到校長咆哮質問「憑什麼不接我電話？」，父親說，當下聽到的感覺很不好，作為家長最擔心的就是孩子，孩子受傷當然第一時間要把小孩顧好，校長行為令人不解。

▲男童父親擔任家長委員。（圖／記者白珈陽攝）



父親指控，聽聞其他孩子表示，該名陳姓體育老師在上課時會翹二郎腿、對沒聽到老師呼喚的同學用筆K他，或是僅因為喝了口水，被要求「摸地跳」40下至60下、跑操場等處罰，認為陳姓老師施教過當，小孩子不該受到這樣的待遇。事後他們將兒子轉學，兒子到新環境後適應良好，恢復過去開心模樣，但回想到陳姓老師、先前校長，還是會感到後怕。

媒體今天上午前往該所小學，原想採訪校長，但校長委由教務主任出面說明。教務主任說，經調查，該名陳姓老師上課時確實有家長反應比較嚴厲，但經過面談，老師有聽進建議慢慢修正，後來其他家長也說老師已改進許多。

▲學校校務主任出面說明。（圖／民眾提供）



教務主任說明當時躲避球課的情況，陳姓老師將小朋友分為單號、雙號2個組別，老師把球丟給學生練習接球，但後來有家長反映有小朋友被球打到，校方即立刻聯繫老師詢問狀況，並將家長請到學校一起面談，陳姓老師也有參與該場會談。

針對男童傷勢是由何種原因引起？教務主任說，起初家長替孩子驗傷時，僅有臉部紅腫、挫傷，在會議之後家長又帶孩子驗傷，才再加上腦震盪證明，期間還發生男童被女同學用水瓶打到，無法完全確定腦震盪是因哪一起事故引起。

教務主任指出，該名陳姓老師是代理老師，經校事會議後給予懲處，不再續聘；由於是代理老師，聘期僅1年，須每年都要經過考試才能教學，事件發生後對方可能認為對學校造成困擾，今年未再報考，目前不在學校任職。