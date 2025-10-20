鹿港「風飛沙」影片曝！中部颳強風　鄉親驚呼：這根本沙塵暴

記者唐詠絮／彰化報導

恐怖的「風飛沙」來了！受東北風明顯偏強及颱風外圍環流雙重影響，中央氣象署於20日上午至21日晚間，對中台灣多個縣市發布「橙色燈號」強風警示，包括台中、彰化、雲林等地區可能出現9級平均風或11級以上強陣風。其中彰化鹿港鎮東石里鹽埕巷一帶，更是出現宛如「沙塵暴」的風飛沙景象，漫天黃沙加上一旁工地揚塵，讓當地居民看得連連驚呼：「實在有夠嚇人！」

▲鹿港東石路出現飛沙走石景象，有如沙塵暴襲來。（圖／民眾提供）

根據中央氣象署發布的強風警示，20日上午至21日晚上，包括蘭嶼、綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣及連江縣等地區，被列為「橙色燈號」警戒範圍，局部地區可能出現平均風9級以上或陣風11級以上的強風。

▲鹿港東石路飛沙走石。（圖／民眾提供）

在強風吹襲下，彰化鹿港鎮東石里鹽埕巷一帶出現驚人的「風飛沙」景象。漫天黃沙在強風助長下，形成宛如「沙塵暴」的恐怖畫面，加上當地正在進行工程施工，更加劇了揚塵情況。

當地居民表示，今天的風飛沙比冬天的九降風威力還要強勁，能見度一度變得相當差，路上行人紛紛掩面快步行走，機車騎士更是寸步難行，就連工地前的三角錐也被風吹得東倒西歪。有民眾拍下現場畫面直呼「這根本是沙塵暴吧！」、「住在這裡幾十年，很少看到這麼嚴重的風飛沙。」

警方建議配戴口罩、眼鏡等防護裝備，避免沙塵進入眼睛和呼吸道。同時也提醒駕駛人，行經風沙大的路段時應減速慢行，開啟大燈以提高行車安全。