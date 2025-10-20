鼬獾狂犬病再現恆春半島　今年屏東累計第5例

▲鼬獾狂犬病再現恆春半島。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮茄湖里於10月9日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，這是屏東今年第五例，也是恆春半島第四例的野生動物狂犬病，屏東縣動物防疫所與恆春鎮公所及車城鄉公所配合，將於10月31日上午10時至11時30分於恆春鎮茄湖活動中心、下午1時30分至3時於車城鄉公所免費施打犬貓狂犬病疫苗，請恆春鎮、車城鄉及周邊鄉鎮民眾務必把握機會，攜帶家中犬貓前往補強施打狂犬病疫苗，守護好自身和毛孩的健康安全。

農業處長鄭永裕表示，台灣目前狂犬病疫情侷限於鼬獾及白鼻心等野生動物，而狂犬病是人畜共通傳染病，發病後死亡率達100%，呼籲民眾共同遵守「二不一要」原則，不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及食肉目動物接種狂犬病疫苗，來預防狂犬病傳播，若民眾有發現死亡食肉目野生動物鼬獾、白鼻心、食蟹獴等，請通報屏東縣動物防疫所08-7224109送驗。

屏東縣動物防疫所表示，屏東高風險鄉鎮下半年第二輪巡迴注射活動密集辦理中，詳細場次資訊可於「屏東縣動物防疫所官網-狂犬病專區」查詢，請民眾多加利用。除各鄉鎮巡迴注射活動外，屏東縣動物防疫所於每月最後一個星期三上班時間(上午8時至12時，下午13時至17時)，開放民眾攜帶有晶片登記的毛孩前往免費施打狂犬病疫苗，另為響應世界狂犬病日並鼓勵毛孩完成注射工作，即日起凡於屏東縣動物防疫所完成狂犬病疫苗注射即贈禮品1份，送完為止，請飼主把握機會踴躍參加！

近期活動場次 (詳情請至屏東縣動物防疫所網站「狂犬病專區」查詢或洽詢08-7224109)