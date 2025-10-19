鄭麗文贏郝龍斌　藍內部指「反朱氛圍」是成因：黃復興有了宣洩口

▲鄭麗文（左3）昨贏得國民黨主席選舉。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席選舉昨（19日）落幕，6名候選人中以前立委鄭麗文、台北市前市長郝龍斌間的競爭最受注目，最後鄭以6萬5122票擊敗郝的4萬6551票，成為史上第二位女性黨魁。據了解，藍營內部對於中共介選說法的實質影響力有不同看法，但認為「反朱氛圍」是鄭麗文能夠贏郝龍斌的原因之一；一名地方人士就說，這也是為什麼會有「趙郝朱連線」說法，就是要把郝龍斌跟國民黨主席朱立倫綁在一起來催票，而為何黃復興這麼支持鄭麗文？就是因為朱裁撤黃復興，此次選舉就讓黃復興找到能宣洩怒氣的地方。

鄭麗文、郝龍斌、國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、彰化縣前縣長卓伯源、前國大代表蔡志弘競選國民黨主席。國民黨昨晚公布黨主席選舉投票結果，選舉人數33萬1145人，投票數13萬0678票，投票率39.46%，有效票12萬9867票，無效票811票；而鄭麗文以6萬5122票、50.15%的得票率當選國民黨主席。

國民黨雖再次迎來第二位女性主席，但鄭麗文的得票數卻是黨主直選以來最低。此外，此次選舉的投票率也僅高於2020年補選時的35.85％，當時立委江啟臣以8萬4560票成為國民黨史上最年輕黨魁。

對於投票率再創新低，一名藍營民代表示，這次候選人被形容是「二軍」，所以某種程度來說候選人威望不足是個原因，又加上競爭激烈，有些黨員不曉得要投給誰，最後覺得沒必要投票；另據他了解的黨員大戶，本來以為黨主席已是眾望所歸的人，加上自身沒有要選中常委等黨職，有些人就沒繳足4年黨費而沒有投票權，導致此次選舉能投票的黨員人數下降。

但有國民黨立委說，人選問題不大，畢竟最後幾周黨主席選舉氣氛濃烈，所以他認為黨員老化才是因素，不管今天推出什麼人選，投票率都不會高，且未來可能會更下降。

針對鄭麗文為什麼能贏郝龍斌，一名地方人士指出，外界來看會認為是黨內非常期待世代交替，但其實黨主席選舉還是需要有強大的組織能力，而鄭麗文這次背後就有強大組織能力，像是傳統黃復興方面，很多人強力支持鄭，還有地方派大老級人物也在幫忙，像是桃園市議會議長邱奕勝。

他說，上次朱立倫會贏江啟臣，是因為大家怕張亞中當選，所以地方派系集中在朱，但這次地方派系並沒有集中在郝龍斌，反而有些流到鄭麗文，「鄭麗文組織戰很強」。

然鄭麗文組織戰方面被對手陣營猛攻有「中共勢力」介入，該地方人士則說「沒看到」，他反倒認為，此次鄭麗文後面其實是站了「反朱大聯盟」，包含地方派系、軍系，這也是為什麼會有「趙郝朱連線」說法，就是要把郝龍斌跟朱立倫綁在一起來催票；而為何黃復興這麼支持鄭麗文？就是因為朱裁撤黃復興，此次選舉就讓黃復興找到能宣洩怒氣的地方。

該人士直言，此次選舉反朱立倫的氣氛濃厚，外面可能看不出來，但就是那些組織票。郝龍斌原來也很希望在組織上能找到相挺的地方派系，最後態度明確的就是雲林張家、屏東縣議會議長周典論，但其他的有些就早已倒向鄭麗文，而有些則是沒強力幫忙郝動員。

有國民黨立委也同意表示，此次選舉不管是地方或軍系，確實有「反朱」勢力左右選舉的因素，加上郝龍斌起步較晚、準備不足，在組織上早輸給鄭麗文；至於中共介選，他則認為對選舉的實質影響力不高，反而更像是選舉語言。他也指出，國民黨自2024年起不管黨中央或國會，對民進黨採取戰鬥路線，而鄭麗文的風格跟表現，就是符合這路線，所以更能夠贏得黨員支持。

至於鄭麗文被認為將是「弱勢黨主席」，未來可能「令不出黨中央」。一名藍委說，這說法無可厚非是因為鄭的資歷，但他認為鄭不至於會弱勢，畢竟鄭不是靠自己一人就能當選，背後系統還很多，所以對於跟黨團的互動，他不覺得是個問題。