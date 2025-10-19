趙少康要鄭麗文千萬別扯後腿！　提醒「選民在台灣不在大陸」

▲趙少康警告鄭麗文別在選舉中扯國民黨後腿。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席出爐，由前立委鄭麗文勝出，成為黨史上第二位女性黨主席。選前力挺前台北市長郝龍斌的資深媒體人趙少康今（19日）透過臉書發表千字長文表示，這屆黨主席的首要任務不是推動大動作或內鬥，而是「穩住當前局勢」，確保黨能平穩過渡至2026年縣市長選舉與2028年總統大選，「千萬不要出花樣扯後腿」。他更喊話，國民黨要記得，「選民在台灣，不在大陸」。

趙少康指出，2026年以縣市長選舉為主，多數僅任一屆的藍營縣市首長表現良好，預料可望獲得續提名。他並點名新北市可能由李四川出戰、台南市由謝龍介代表參選、高雄市則由柯志恩披戰袍；至於宜蘭、彰化與嘉義市等任滿縣市，則可能需要與民眾黨合作尋求新提名人選。他強調，真正的重頭戲是2028年，屆時38席國民黨立委將為自身政治生命奮戰，黨中央能做的不多，但應確保總統初選機制公開、公平，並「無私無我地舉辦初選，選出最能勝選的人」。

對於黨內現況，趙少康直言，這次黨主席投票率僅39%，為歷來次低，鄭麗文的得票數6萬5122票更創下最低紀錄，顯示黨員參與度偏低。他認為，黨員結構高齡化嚴重，「33萬投票權黨員中，65歲以上占了三分之二」，國民黨當務之急是讓「黨意靠近民意」，不可與社會主流價值脫節。

趙少康警告，若黨中央無法加大改革力道、削弱黨內親中勢力，恐導致「令不出黨中央」，淪為黨主席個人獨舞的「武林」，難以整合立法院黨團與地方百里侯的力量，也不利未來選戰。

趙少康認為，國民黨目前的主要舞台在立法院，地方縣市長雖有行政權與預算，但若黨中央政策與立院黨團、地方首長一致，可相輔相乘；若各行其是，道不同不相為謀，就只能各玩各的，只求不互相影響。他提醒，國民黨若無法凝聚共識，僅憑分散力量難以撼動民進黨執政基礎，「團結都不一定贏，更何況分裂」。

鄭麗文「親中」兩岸路線備受黨內基層憂慮，趙少康強調，台灣大多數人民希望和平與對話，國民黨必須以「台灣的立場、利益與主體性」為優先，既不應自大，也不需自卑。他指出，台灣社會不應被簡化為「非統即獨」的二分法，強調「跟你立場不同，不代表跟對方立場相同」，呼籲各方應避免將異議者推向對立陣營。

趙少康說，少部分民眾因厭惡民進黨而對中共產生錯誤期待，這樣的思維「太可怕」，但也值得民進黨反思，為何會讓部分民眾「因愛生恨」，導致社會撕裂，「軍人的生命在戰場，政黨的生命在選舉。國民黨要記得，選民在台灣，不在大陸。」

