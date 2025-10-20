快訊／阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」！　至少1死1傷

▲阿聯酋航空。（示意圖與本文無關／阿聯酋航空提供）



記者張靖榕／綜合報導

香港國際機場今（20）日凌晨發生重大飛安事故，一架來自阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）的貨機在降落時衝出北跑道，疑似撞上一輛地勤車輛後部分機身跌入海中，造成一人死亡、一人受傷，機上4名機組員都安然無恙。事故導致北跑道已暫時關閉，當局正加緊展開救援。

根據香港警方說法，事故發生於凌晨3時至4時許，涉事班機為阿聯酋航空（Emirates）編號EK9788的波音747貨機（Boeing 747 Freighter），自杜拜飛抵香港。降落時飛機未能及時煞停，偏離跑道後墜入北跑道外海域，初步研判在過程中撞上一輛地勤服務車，並將其推落海中。

警方指出，該地勤車上有2名男性人員，一開始均被通報失聯，後來確認其中一人、年約30歲，已不幸罹難；另一人年約41歲，已被送往北大嶼山醫院，傷勢目前仍未公布。

事故發生後，香港特區政府飛行服務隊已出動直升機投入搜索與救援工作。香港機場管理局證實，由於該起事件，北跑道已暫停使用，其他航班起降作業將視情況調度。

至於涉事貨機上的4名機組員則並未受傷，已安全脫困。當局目前尚未透露事故詳細原因，航空公司方面亦尚未對外發表正式聲明。