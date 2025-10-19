百萬YTR金針菇出事了！全家飛香港「1舉動」惹怒當地人　粉絲開罵

▲金針菇無視後方公告，與全家人在現場狂拍。（圖／圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸，下同）



擁有百萬訂閱的韓國YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，最新上架影片是全家飛香港旅遊，未料一行人站在電影《變形金剛》拍攝場景「益昌大廈」狂拍照，無視背後有禁止拍照的告示，引發當地居民不滿，「這一幕真的太諷刺了！」文章曝光後，連粉絲也看不下去，「放上那麼大的公告了，還刻意拍照，超級沒品！」

一名香港男網友在Dcard表示，看到金針菇全家人去香港的新片，「真的讓我有點傻眼！」因為他們有前往益昌大廈，想要朝聖《變形金剛4》的拍攝場景，結果一行人紛紛在禁拍、禁錄影的告示牌前方狂拍照留念，氣得原PO不滿直呼，「可以不要在居民已經被嚴重打擾不適的情況下，作為一個有影響力的YTR在自己影片中宣揚不當行為嗎？」

原PO更直指，「這裡是住家不是觀光景點。而且這一幕真的太諷刺了，你們特意站在居民忍無可忍的告示前這樣拍那樣拍反復拍...不要說什麼看不懂。」況且金針菇與菇哥、菇弟都在台灣工作讀書，原PO認為，不相信他們會看不懂中文告示，最後更再三呼籲「大家旅行的時候尊重在地鄉民的生活空間不要去打擾。」

文章引發網友熱議，「推，不要打擾當地人正常的生活」、「她中文又很好，不可能看不懂標示」、「確實滿瞎的」、「金針菇的粉絲來了！好誇張，都已經放上那麼大的公告了，還刻意站在那邊拍照，超級沒品，告示中英文都有，台大韓籍留學生會看不懂？」「會不會沒注意到告示牌，不然也太白目」。

也有網友建議，「如果版主真的是居民，也許可以直接把公告改成大大的『觀光客請勿打擾、拍攝』，還有英文標示」、「這個告示牌，大字應該寫請勿拍照錄影，不然真的很容易忽略那個告示」。