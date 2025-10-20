燕子口堰塞湖「早有2次前例」　1地標淹入湖中看不到了

▲燕子口堰塞湖形成後，水位迅速上漲。（圖／太魯閣國家公園，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮太魯閣國家公園燕子口近日因大量土石崩塌，使得立霧溪遭阻斷，形成新的堰塞湖。太魯閣國家公園表示，同樣位置在過去曾2次形成堰塞湖，所幸借助現今科技監測技術，讓相關人員得以快速應變、預防性撤離，但地標之一的「酋長岩」已消失在湖中之中。

太魯閣國家公園在臉書粉專發文表市，17日清晨4點58分，太魯閣的夜還未亮透，微地動儀器記錄下18秒的震動訊號，那是大理岩高陡岩坡的崩落聲，數萬立方公尺的岩石瞬間堵住立霧溪，一座「天然壩」就這樣誕生了。

太魯閣國家公園指出，同樣位置曾經2度上演類似情節，最早是1951年花蓮大地震，當時73公尺高的天然壩，撐了半年才潰堤；第二次是1998年芭比絲颱風，再次形成堰塞湖，大自然彷彿在提醒我們：「這片峽谷，從來不曾真正靜止。」

▲湖水漫入靳珩隧道，西口已經淹到頂部。

這次崩落發生後，相關單位36小時內與時間賽跑，當天上午7點，工程人員便發現水位異常飆升，下午1點起中橫封路，遊客只出不進，當晚太魯閣全區封閉，依法撤離，18日凌晨2點半起湖水漫入靳珩隧道，從隧道溢流回河道，中午壩底滲流加劇，距離壩頂不到5公尺。

太魯閣國家公園表示，感謝太管處、林保署花蓮分署、公路局、秀林鄉公所等多個單位無縫接力，把「預防性撤離」做到極致，「這次，沒有人員傷亡。」

▼知名地標「酋長岩」，從靳珩公園觀景平台朝立霧溪對岸望去，巨石像是一張側臉。

不過，這次堰塞湖也淹沒了燕子口景點之一的「酋長岩」，昔日那個吸引遊客駐足拍照的地標，如今緊鄰在壩體之下，消失在湖水之中，「大自然的力量，改寫了峽谷的面貌，也改寫了我們的記憶。」

最後，太魯閣國家公園也感謝陽明交大防災團隊利用光達掃描、微地動監測、即時影像，讓相關單位在災害面前不再盲目。如今壩體底部持續滲水，右岸岩壁也在出水，靳珩隧道西口一度被淹沒，湖水溢流至隧道內，再經由魯丹橋流入立霧溪，「這些數據告訴我們：風險還沒結束，持續監測才是關鍵。」