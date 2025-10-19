快訊／法國巴黎羅浮宮爆搶劫案　閉館1天

▲圖為巴黎羅浮宮。（示意圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）在其官方社群平台X帳號發文表示，19日將因特殊理由關閉。
BBC報導，現階段尚不清楚館內是否有館藏或是其他物品被偷走。不過文化部長達狄（Rachida Dati）已經證實，羅浮宮19日上午發生搶案，並未造成人員傷亡，「我和博物館團隊、警方在現場，調查進行中」。
⚠️???????? Le musée du Louvre restera fermé aujourd'hui pour raisons exceptionnelles.— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 19, 2025
⚠️???? The Musée du Louvre will remain closed today for exceptional reasons. pic.twitter.com/bFY1hRaW5k
PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence ???? Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT— Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025
