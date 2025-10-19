　
丈夫返家驚見「妻女淪血屍」20秒崩潰語音瘋傳　遭大馬警方逮捕

▲▼ 。（圖／翻攝自中國報）

▲命案發生後，警方到場展開調查。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一對母女18日被發現陳屍租屋處，51歲女子頭部幾乎被斬斷，11歲女童倒在血泊中，女子丈夫返家看見血腥場面之後趕緊報警。如今一段據信是死者丈夫發出的20秒語音在社群媒體廣傳，情緒崩潰地說無法上班。針對此案，警方說明，死者丈夫已經被逮捕，延長扣留7日助查此案。

星洲網報導，死者丈夫18日晚間7時30分返家之後發現妻子與女兒在家中喪命，根據這段音檔，他情緒崩潰、語帶哽咽地稱隔天沒辦法去上班，因為回家的時候發現家門呈現打開的狀態，一看才發現「我的妻子和女兒在家被殺了」。

據了解，51歲女性死者全身是血陳屍廚房，頭部幾乎被斬斷，11歲女童同樣倒在血泊中。2具遺體已被轉送醫院進行解剖，釐清死因。

另據馬來西亞東方日報，51歲女性死者的死訊令她的60歲哥哥比斯米難以接受，「妹妹一直都很開朗，從來沒說過有什麼困擾」。他稱，妹妹是在數年前再婚，與現任丈夫租屋生活，另一名11歲遇害女童其實是她的姪女，但從小就由妹妹撫養，視如己出，兩人的死太過殘忍，希望警方能盡快抓到嫌犯。

當地警方已經展開謀殺案調查，正在尋找案件動機，封鎖現場尋找破案線索。死者丈夫已被警方逮捕，延長扣留7日助查此案。

頭幾乎被斬斷！女陳屍廚房、11歲女兒倒血泊　夫返家一看急報警

行李箱內「多1張神祕紙條」！　地勤曝原因：一定要拍照
返家驚見「妻女淪血屍」20秒崩潰語音瘋傳　夫遭大馬警逮捕
「台灣金孫」助逼出最終決戰　新庄興奮狂喊：One more
快訊／6縣市大雨特報！　下到深夜
獨／遭爆娶陸妻！海巡少將曾掌情報系統　海巡署回應
快訊／美麗華摩天輪故障！　30人困半空
金針菇道歉了！　急刪片段
向太驚爆「富家女與演員老公鬧離婚」　竇驍何超蓮登熱搜第一

馬來西亞母女東南亞要聞

