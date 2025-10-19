快訊／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

泰國一名婦人日前被人發現在日本茨城縣一間按摩店內全裸身亡，震驚泰國社會。根據最新解剖報告顯示死者身上並無明顯外傷，初步排除他殺可能性，但確切死因仍待進一步釐清。而她20歲的女兒如今更面臨龐大的遺體處理費用，只能依靠網路名人發起的募款活動籌措經費。