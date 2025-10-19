　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北女13樓墜2樓露台死亡！住戶驚嚇報警

▲▼28歲陳女13樓頂不慎墜落到2樓露台，警消到場已死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲28歲陳女自13樓頂墜落到2樓露台，警消到場已死亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市林口區文化三路一段一棟住宅大樓，19日中午12時許，住戶聽到一聲巨響，發現2樓露台有民眾墜落，倒在血泊中，嚇得趕緊報警。警消出動雲梯車查看，發現28歲陳姓女子已經明顯死亡，經調查，陳女搭電梯到大樓頂13樓後，隨即發生憾事，後續已通知家屬釐清事故原因，並報請檢察官相驗。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

