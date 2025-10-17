酒駕值「超過4倍」自撞亡！家屬求償千萬國賠　二審逆轉這樣判

▲台中一名陳男在北屯東山路酒駕自撞死亡，家屬認為路邊沒畫邊線，交通局有過失，求償千萬國賠。（圖／翻攝Google Maps）



記者許權毅／台中報導

台中一名陳男酒駕自撞死亡，家屬認為台中市府交通局未劃設路邊線等，有缺失，提出1045萬餘元國賠求償，一審敗訴。但案件上訴到二審後，高分院認為交通局確實有缺失，但陳男自身應負擔9成過失責任、交通局負擔1成，各項請求金額經審酌再以1成計算，合併判賠家屬58萬餘元。

陳男妻子、媽媽及2名小孩均提出國賠求償，主張陳男於2023年3月騎車行經北屯區東山路二段時，該路段無劃設路面邊線，導致陳撞擊電線桿當場死亡。陳妻等人認為，中市府交通局就公共設施或管理有欠缺，連同醫療費、喪葬費、扶養費、精神撫慰金及機車毀損金額，一共提出國賠1045萬9390元。

台中地院一審認為，交通局沒設置道路邊線，與陳男自撞一事，兩者沒有因果關係，求償無理由，判處駁回。陳妻等人不服上訴台中高分院，並將原先請求車損6萬餘元捨棄，合併請求1039萬8280元國家賠償。

台中市政府交通局維持抗辯，認為該路段依規定可免設路面邊線，且陳男經抽血酒精濃度0.145%，遠超標準0.03%，明顯是因飲酒超速，難以維持車輛平衡或喪失判斷力，導致撞擊電桿死亡，與未劃設邊線無關，請求駁回上訴。

台中高分院認為，「道路交通標誌標線號誌設置規則 」中明訂，除了禁止岔路口、禁止臨時停車線處或人行道可以不用設置，其餘均應設置，交通局抗辯不可採，確實有公共設施設置欠缺。

縱使陳男因酒駕難以維持車輛平衡，仍可依循邊線騎乘，跟電線桿維持一定距離。但是，陳男酒測值超越規定4倍以上，造成反應能力明顯下降，肇事時自身也有過失，陳男應負擔9成過失責任。

依此，陳妻等4人所提出之喪葬費、撫養費用、精神慰撫金等，經法院衡量許可金額後，再按照平均餘命計算，准許賠償金額為583萬4732元，按照交通局應負擔1成責任，判賠58萬3473元，其餘無理由，陳妻等人可再上訴，交通局不得上訴。