泰女「全裸陳屍」日本按摩店！　驗屍結果曝

▲▼ 泰女裸體陳屍日本按摩店！死因曝 。（圖／翻攝自khaosod）

▲女大生的母親在日本突然身亡 。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國一名婦人日前被人發現在日本茨城縣一間按摩店內全裸身亡，震驚泰國社會。根據最新解剖報告顯示死者身上並無明顯外傷，初步排除他殺可能性，但確切死因仍待進一步釐清。而她20歲的女兒如今更面臨龐大的遺體處理費用，只能依靠網路名人發起的募款活動籌措經費。

根據Khaosod報導，20歲女大生就讀於知名大學的獸醫系二年級，她47歲的母親日前被發現陳屍於日本的一間按摩店。而根據最新案件進展，她已收到泰國外交部領事司海外泰僑保護處的官方報告指，根據東京大使館轉達的消息，日本茨城縣結城市警方已於10月8日確認死者指紋，證實死者確為47歲的農娜帕。

日本警方10月10日晚間向泰國大使館通報解剖結果，報告指出，「死者全身並未發現任何足以致命的外傷痕跡，目前高度懷疑是疾病導致死亡。」不過，警方強調完整的死因調查仍需1至2個月時間才能完成，屆時將提供更詳細的鑑定報告。

面對突如其來的變故，泰國頂尖大學獸醫系的甘雅薇頓時失去經濟支柱，陷入困境。報導指出，女大生的母親生前每日固定匯款300泰銖給她作為生活費，如今母親過世後，也讓她的生活陷入困難。所幸目前已經有兒童婦女基金會站出來協助女大生，承諾將持續提供生活補助。

此外，海外遺體處理費用也相當驚人。根據估算，若要將遺體運回泰國，費用約需100萬至150萬日圓（約新台幣21萬至32萬元）；若選擇在日本火化後運回骨灰，則需25萬至30萬日圓（約新台幣5.3萬至6.4萬元）。但無論是哪種方案，對女大生而言都是一筆沉重負擔。

所幸透過網路名人「Page E-Jan」發起的募款活動，目前成功籌得15萬泰銖（約新台幣14萬元）的善款，這筆資金將用於支付火化及運送骨灰的費用，剩餘部分則作為女學生的教育基金。

