社會 社會焦點 保障人權

台中七期命案首開庭！小弟「首日上班」最狠　拿榔頭敲死者下體

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中七期命案今日首開準備程序庭。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中七期豪宅命案今日首開庭，主嫌劉男坦承有使用多種器具虐打被害人許男，同夥劉男則說，只有投餵煙彈、持電擊棒跟空氣槍威嚇，小弟石男承認是上班第一天，有拿榔頭打生殖器等。主嫌劉男認罪，但對於犯罪分工爭議，同夥劉男僅承認餵毒跟傷害致死，否認拘禁，小弟石男僅於凌虐態樣有爭執。全案將由國民法官擇期密集審理。

台中一間七期豪宅去年10月發生一起命案，主嫌劉男因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生嚴重爭執，劉遂夥同其餘共犯，要求許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打許男。

許男陸續遭鋁製球棒、皮帶、榔頭毆打，還有六角扳手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺以及老虎鉗夾拔牙齒，凌虐兇器高達10種，手段相當惡劣。不只如此，劉嫌還強迫許男服用毒咖啡包，並用酒跟辣椒醬潑灑，結果許男傷重死亡。

▲當時許男遭虐殺畫面被劉嫌錄下外流。（圖／翻攝黑色豪門企業）

檢方依私行拘禁致死罪、傷害致死、強暴方式使人施用第三級毒品等罪起訴3人。今午台中地院國民法官首次召開準備程序庭，審判長高增泓命3人隔離訊問。

主嫌劉男供稱，被害人許男竊取自己的款項，又同時一直對自己索取金錢，才會引起衝突，否認不讓許男離開現場，反而是一直要求許男離開，是許男不走，也沒有脫掉許男衣服，是當天冷氣壞掉，眾人都脫衣。

劉男坦承，有持棍棒、皮帶、榔頭、六角扳手戳刺、尖刀割刺、噴槍型打火機灼燒、電擊棒電擊、空氣槍射擊、吸塵器尖端戳刺等行為，但是沒有使用老虎鉗跟辣椒醬潑灑。劉答辯方向為認罪，僅就行為分擔部分有爭執。

▲同夥劉男稱，自己僅有餵食不知名煙彈給死者。（圖／ETtoday資料照）

同夥劉男則說，是警察上門才知道許男死亡，當天有一大段時間都不在，僅有拿不知名煙彈給許男食用，拿起電擊棒跟空氣槍，只有作勢威嚇，並且有傳遞老虎鉗給主嫌，沒有禁止許男離開。答辯方向僅坦承強暴方式使人施用第三級毒品、傷害致死。

小弟石男則說，事發當天是自己第一天上班，當時許也還是助理，一起替主嫌劉男處理博弈事業，自己睡覺前，許男還活著。但是，石男坦承有拿球棒攻擊、榔頭打生殖器、6角扳手戳腹部以及電擊棒電擊手部，並且有拿辣椒跟酒潑灑許男。至於答辯方向，僅爭執凌虐態樣，其餘均坦承。

10/14 全台詐欺最新數據

快訊／館長15萬交保！
鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！　一票退車票了
快訊／板橋男公寓5樓墜落！　肢體變形倒臥路面
快訊／「褲子脫一半」露鳥拉年輕女　北市淫男聲押
台中七期豪宅虐殺首開庭！　死者遭榔頭敲下體
民進黨選對會拍板　何欣純參選台中市、林國漳選宜蘭
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

台中一名林姓男子深夜外出，勸打麻將的母親回家，卻和母親的謝姓牌友發生口角，慘被謝男5拳打到顱骨骨折、顱內失血，送醫進行開顱手術才撿回一命，然而林男的認知、語言及右側肢體功能仍不能回復，甚至需受監護宣告。全案經台中地院審理，法官依謝男犯傷害致人重傷罪，處1年10月徒刑。可上訴。

