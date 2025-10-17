　
迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

▲▼堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入。（圖／翻攝消防署）

▲氣象署預估熱帶性低氣壓將在周日前後生成颱風「風神」，發布颱風警報機率低，不過外圍環流帶來水氣將影響台灣。（圖／翻攝消防署）

記者鄒鎮宇／綜合報導

風神颱風在即，為因應馬太鞍溪堰塞湖可能因強降雨再度發生風險，花蓮縣府展開光復鄉疏散撤離實兵演練，以提升馬太鞍堰塞湖潰壩風險區域的緊急應變能力。縣府將於10月18日（六）下午2點至5點，聯合中央相關單位在光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮舉行實兵疏散撤離演練。此次演練分三階段進行，重點在測試跨機關協調與防颱應變措施。

演練內容包括：當累積雨量達200毫米時，將透過「災防告警細胞簡訊（CBS）」發送演習通知，並同步啟用各村廣播系統，警車及消防車也將巡迴廣播加強宣導。一旦水位上升至堤防高度1公尺，堰塞湖警報將啟動，全面提高警戒等級。

疏散程序分為三步驟，首先針對獨居長者、孕婦及弱勢族群進行撤離模擬，其次以遊覽車與中型巴士接駁居民至收容中心，並檢驗設施及物資配置。最後，警報響起後，住戶依指示上樓避難，街道清空並限制人員進出。

交通方面，台9線及便道維持正常通行，光復鄉則設有17處崗哨及38個管制點，實施「只出不進」交通管制。縣府也呼籲18日下午志工及外地民眾避免進入光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮，以配合防災演練。

目前災區復原工作已接近完成，林田幹道及鳳林鎮的清淤工程在17日結束，佛祖街大範圍淤土也將納入後續清理計畫。花蓮縣政府強調，將持續整合資源推動復原與建設，呼籲民眾積極參與防災演練，共同提升地方防災韌性。

演練重點
 ・累積雨量達200毫米時，將發布「災防告警細胞簡訊（CBS）」，並註明「演習」。
・各村廣播系統同步啟用，警車、消防車巡迴廣播強化宣導。
・水位達堤防1公尺高度時啟動堰塞湖警報，全面提升警戒層級。
三階段撤離程序
 1.動車不動人：針對獨居長者、孕婦及弱勢族群模擬撤離。
2. 動車動人：以遊覽車與中型巴士接駁居民至收容中心，演練設施及物資配置。
3.垂直避難：警報啟動後，家戶依指令上樓避難，清空街道並限制人員出入。
交通管制說明
 ・台9線及便道正常通行，不設管制。
・光復鄉內設立17處崗哨、38個管制點，實施「只出不進」交通管制。
・呼籲志工及外地民眾於18日下午避免進入光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮。

▲▼堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入。（圖／翻攝花蓮縣政府）

▲▼堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入。（圖／翻攝花蓮縣政府）

▲▼堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入。（圖／翻攝花蓮縣政府）

▲▼堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入。（圖／翻攝花蓮縣政府）

▲▼堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入。（圖／翻攝花蓮縣政府）

相關新聞

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

「風神」颱風挑戰明天生成，朝呂宋島和南海方向前進，氣象署預估發布海警機率低，不過颱風外圍水氣橫掃，加上東北季風影響，周日到下周二將明顯變天，北部、宜蘭和花蓮將有局部大雨或豪雨，其中宜蘭雨勢最猛，另受到東北季風帶來風力影響，下周一到下周四可能出現11級強陣風，風力直逼颱風。

蓄水量逾270萬噸！花蓮新堰塞湖若潰決50分鐘抵達下游

蓄水量逾270萬噸！花蓮新堰塞湖若潰決50分鐘抵達下游

即／堰塞湖將溢淹　台8線「天祥-太魯閣」道路封閉

即／堰塞湖將溢淹　台8線「天祥-太魯閣」道路封閉

即／花蓮又出現堰塞湖　民樂部落、東部電廠員工急撤離

即／花蓮又出現堰塞湖　民樂部落、東部電廠員工急撤離

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

