迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

▲氣象署預估熱帶性低氣壓將在周日前後生成颱風「風神」，發布颱風警報機率低，不過外圍環流帶來水氣將影響台灣。（圖／翻攝消防署）



記者鄒鎮宇／綜合報導

風神颱風在即，為因應馬太鞍溪堰塞湖可能因強降雨再度發生風險，花蓮縣府展開光復鄉疏散撤離實兵演練，以提升馬太鞍堰塞湖潰壩風險區域的緊急應變能力。縣府將於10月18日（六）下午2點至5點，聯合中央相關單位在光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮舉行實兵疏散撤離演練。此次演練分三階段進行，重點在測試跨機關協調與防颱應變措施。

演練內容包括：當累積雨量達200毫米時，將透過「災防告警細胞簡訊（CBS）」發送演習通知，並同步啟用各村廣播系統，警車及消防車也將巡迴廣播加強宣導。一旦水位上升至堤防高度1公尺，堰塞湖警報將啟動，全面提高警戒等級。

疏散程序分為三步驟，首先針對獨居長者、孕婦及弱勢族群進行撤離模擬，其次以遊覽車與中型巴士接駁居民至收容中心，並檢驗設施及物資配置。最後，警報響起後，住戶依指示上樓避難，街道清空並限制人員進出。

交通方面，台9線及便道維持正常通行，光復鄉則設有17處崗哨及38個管制點，實施「只出不進」交通管制。縣府也呼籲18日下午志工及外地民眾避免進入光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮，以配合防災演練。

目前災區復原工作已接近完成，林田幹道及鳳林鎮的清淤工程在17日結束，佛祖街大範圍淤土也將納入後續清理計畫。花蓮縣政府強調，將持續整合資源推動復原與建設，呼籲民眾積極參與防災演練，共同提升地方防災韌性。

演練重點

・累積雨量達200毫米時，將發布「災防告警細胞簡訊（CBS）」，並註明「演習」。

・各村廣播系統同步啟用，警車、消防車巡迴廣播強化宣導。

・水位達堤防1公尺高度時啟動堰塞湖警報，全面提升警戒層級。

三階段撤離程序

1.動車不動人：針對獨居長者、孕婦及弱勢族群模擬撤離。

2. 動車動人：以遊覽車與中型巴士接駁居民至收容中心，演練設施及物資配置。

3.垂直避難：警報啟動後，家戶依指令上樓避難，清空街道並限制人員出入。

交通管制說明

・台9線及便道正常通行，不設管制。

・光復鄉內設立17處崗哨、38個管制點，實施「只出不進」交通管制。

・呼籲志工及外地民眾於18日下午避免進入光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮。