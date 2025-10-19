蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

▲上完傳統蹲式廁所「到底該用手還是用腳沖水」，最近意外成為話題。（示意圖／Unsplash）



提到日本廁所，許多人首先想到的是高科技的TOTO免治馬桶。然而，日本全國各地仍保留著不少傳統蹲式廁所，這些設備最近因為「到底該用手還是用腳沖水」的爭論，意外成為話題。

日本媒體報導，調查顯示在52名受訪者中，有28人習慣用手推桿沖水，另有24人表示用腳踩更方便。用手派認為槓桿位置正好在手邊，用手操作最自然；用腳派則表示，站起後直接踩下更順手，也避免接觸可能不乾淨的金屬桿。許多人擔心，用手觸摸靠近地面的沖水桿並不衛生，尤其想到別人可能也曾用腳踩過。

對此，日本衛浴大廠TOTO出面說明，傳統蹲式馬桶的設計原本就是「以手操作」。若以腳施力過大，可能導致沖水閥損壞或金屬鍍層脫落，甚至造成安全隱患。TOTO指出，之所以不採用腳踏式設計，是因為結構複雜，安裝與維修都會變得困難。

至於衛生疑慮，專家建議可用一張衛生紙隔著手指按下沖水桿，再丟入馬桶一併沖掉，如此既能保持清潔，也能符合設計用途。因此，若在日本使用傳統蹲式廁所，正確方式是面向牆壁蹲下，完事後以手推桿沖水，而非用腳踩。TOTO強調，這樣不僅安全，還能延長設備壽命。

