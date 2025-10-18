緬甸人窮怕了！組團「赴印度賣腎」1顆賣10萬　全村一半人賣過器官



記者王佩翊／編譯

緬甸長期受軍政府的統治，導致經濟持續崩盤，民眾為償還債務，只能前往印度販賣自己的器官。報導指出，一顆腎臟在黑市價格高達700萬緬幣（約新台幣10萬元），目前形成完整的跨國器官買賣產業鏈。

根據《共同社》報導，位於仰光郊區約一小時車程的坎貝村，人口僅700人，卻有超過10名村民已出售自己的器官。當地一名25歲男子原本從事建築工作且有積蓄，但2021年軍政府發動政變後，他被迫失業，通膨惡化加上3歲兒子住院，債務如雪球般越滾越大，最終他選擇在2023年5月賣出自己的一顆腎臟。

他回憶道，有一名35歲女性掮客主動找上他，並問他要不要賣腎臟，隨後安排他與接受器官的緬甸買主前往印度新德里。他指出，整套作業流程已高度系統化，掮客準備好宣稱捐贈者是移植受贈者親屬的偽造文件，以通過醫院審查，並成功進行手術。他也直言，「當時醫院裡住著許多購買器官的緬甸人，附近還有多家類似醫院。」

男子住院1個半月後就出院，並與其他7名賣腎者搭乘同班飛機返國。如今他則轉當掮客，每介紹一名器官捐贈者可賺取約新台幣2033元的仲介費，連親姊姊都在他介紹下出國賣腎。目前村子裡已經有10個人販賣肝臟或腎臟，另有3人等待買家出現，而附近也有村子有超過一半的村民都已完成器官販賣。

雖然販賣器官在當地是違法的，但實際上緬甸當局與警察都會睜一隻眼閉一隻眼。該名男子的29歲姊姊也在2024年將腎臟賣給軍政府高官親屬，由於身分特殊，手術地點改在緬甸東北部撣邦的醫院進行，但流程與印度如出一轍。

她坦言，「用這筆錢還清母親債務，買了金戒指和項鍊，但為了生活又賣掉了。」最終只剩一支智慧型手機，身為單親媽媽的她感嘆，「都是因為軍事政變才變成這樣。」

男子說，對於村民而言，販賣器官能夠還債，而且有器官摘除證明書還可以避免被軍方徵兵。