泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

▲女毒蟲把拘留室內的風扇拆掉後，從通風口脫逃。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國猜也奔府一名35歲女囚犯潘納達（Panadda）因犯下吸毒、竊盜等罪名，被關押在法院拘留室，等待移送監獄。怎知她卻鑿穿拘留室內的通風口，並從此處脫逃，至今仍下落不明。有目擊者則指出，看到她的14歲兒子騎車來接應，帶她逃離現場。目前警方仍在全力追查她的下落。

根據Khaoso報導，猜也奔府警局指出，潘納達與34歲丈夫因涉嫌吸毒及共同竊盜被捕，兩人分別被送往猜也奔府地方法院地下拘留室暫時羈押，等待移送至猜也奔監獄。

法院人員10月14日進行例行檢查時，卻驚覺潘納達從法院拘留室憑空消失。現場調查發現，拘留室內的通風口被人為破壞，連帶風扇也被拆除脫落，研判她是透過這個狹小空間爬行逃脫。

目擊者指出，當天下午3時50分至4時之間，曾看見潘納達走出法院，隨後朝市中心方向前進。她先是前往班勞縣古德頌村探視親戚，接著打電話給14歲的兒子，要求對方騎機車來接應，母子倆旋即銷聲匿跡。

猜也奔府警方與法院安全人員已組成聯合搜捕小組，除了循線追查潘納達可能的藏匿地點外，也深入調查是否有共犯協助逃脫。警方懷疑她可能獲得其他人士接應，才能如此順利離開現場。