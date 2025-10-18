　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

▲▼女毒蟲從拘留室消失　「爬通風口」脫逃。（圖／翻攝自khaosod）

▲女毒蟲把拘留室內的風扇拆掉後，從通風口脫逃。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國猜也奔府一名35歲女囚犯潘納達（Panadda）因犯下吸毒、竊盜等罪名，被關押在法院拘留室，等待移送監獄。怎知她卻鑿穿拘留室內的通風口，並從此處脫逃，至今仍下落不明。有目擊者則指出，看到她的14歲兒子騎車來接應，帶她逃離現場。目前警方仍在全力追查她的下落。

根據Khaoso報導，猜也奔府警局指出，潘納達與34歲丈夫因涉嫌吸毒及共同竊盜被捕，兩人分別被送往猜也奔府地方法院地下拘留室暫時羈押，等待移送至猜也奔監獄。

法院人員10月14日進行例行檢查時，卻驚覺潘納達從法院拘留室憑空消失。現場調查發現，拘留室內的通風口被人為破壞，連帶風扇也被拆除脫落，研判她是透過這個狹小空間爬行逃脫。

目擊者指出，當天下午3時50分至4時之間，曾看見潘納達走出法院，隨後朝市中心方向前進。她先是前往班勞縣古德頌村探視親戚，接著打電話給14歲的兒子，要求對方騎機車來接應，母子倆旋即銷聲匿跡。

猜也奔府警方與法院安全人員已組成聯合搜捕小組，除了循線追查潘納達可能的藏匿地點外，也深入調查是否有共犯協助逃脫。警方懷疑她可能獲得其他人士接應，才能如此順利離開現場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼
威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲
加熱菸上架首日即下架！　出廠和送審竟不一致
快訊／37歲前韓職選手　直播中墜樓亡
大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈
首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲
日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝
大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節
輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！　觀眾急報案來不及

別再抖內！千萬級實況主曝「破12億元收益」　喊話：給有需要的人

日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝

國民兵進駐芝加哥受阻　川普政府首度「上訴最高法院」

台女廚師澳洲街頭遭刺！　出院坦言：看到陌生人就想閃

女友拒墮胎遭砍19刀「一屍兩命」！　殺人魔逃亡前留冷血錄音

俄提「蓋海底隧道」連接美國！　川普回應了

拿捐款訂閱OnlyFans！川普特赦共和黨前議員　關7年變即刻出獄

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳現身台積電亞利桑那廠慶祝

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！　觀眾急報案來不及

別再抖內！千萬級實況主曝「破12億元收益」　喊話：給有需要的人

日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝

國民兵進駐芝加哥受阻　川普政府首度「上訴最高法院」

台女廚師澳洲街頭遭刺！　出院坦言：看到陌生人就想閃

女友拒墮胎遭砍19刀「一屍兩命」！　殺人魔逃亡前留冷血錄音

俄提「蓋海底隧道」連接美國！　川普回應了

拿捐款訂閱OnlyFans！川普特赦共和黨前議員　關7年變即刻出獄

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳現身台積電亞利桑那廠慶祝

悍將感恩會／球員、球迷角色自由切換　「邦迷」劉承佑：乖乖排隊

賓賓哥自掏腰包！「出動十多台挖土機」救援花蓮　見屋主哽咽求助出手了

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

40年老透天「屋主重新拉過線」心動想入手！苦主勸退：都是話術

主播突請假！親回：絕對不是因為玩《寶可夢傳說 Z-A》…遊戲剛開賣

威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲：沒發生你就不會從繁忙工作中回家

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

加熱菸上架首日即下架！石崇良喊追業者責任：送審樣本與出廠不同

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

獨／愛河英雄！職軍「沒想太多」跳河救人　清口中異物搶回一命

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

國際熱門新聞

女買自家公司股票變富婆　滾出8億退休金

31歲迪士尼鐵粉疑「園區內輕生」　陳屍飯店

「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛

認了「對中課100%關稅」難維持　川普要與習近平會面

澳洲墨爾本隨機砍人！台裔女肺被刺穿

川普新令　下月起進口中重型卡車課25%關稅

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

台女廚師澳街頭遭刺　坦言：不敢單獨出門

昔日王子今斷尾　安德魯王子放棄頭銜

美對中釋出貿易和解訊號　美股反彈收高

南韓37歲前職棒國手「直播中墜樓亡」！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

更多熱門

相關新聞

東檢指揮警方偵破宮廟與住宅連續竊案

東檢指揮警方偵破宮廟與住宅連續竊案

台東地檢署指揮台東及關山兩分局聯手偵破一起橫跨多地的連續竊盜案件，犯嫌遭法院裁定羈押，全案持續偵辦中。警方並查獲多件疑似贓物，呼籲受害民眾可至關山警察分局偵查隊認領。

噁男2度入侵女大生閨房　偷3條內褲「收藏」

噁男2度入侵女大生閨房　偷3條內褲「收藏」

柬遣返64名韓籍詐欺犯　韓出動專機押解回國

柬遣返64名韓籍詐欺犯　韓出動專機押解回國

18歲男欲赴柬埔寨打工　機場櫃檯警覺阻止

18歲男欲赴柬埔寨打工　機場櫃檯警覺阻止

逼15歲少女拍野外激戰片！泰男推訂閱制淫片

逼15歲少女拍野外激戰片！泰男推訂閱制淫片

關鍵字：

逃犯泰國拘留室竊盜東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面